「海盜學校」誕生！向禾漁場通過國家環境教育場所認證

嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁響應世界環境日，下午前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程，學習如何成為稱職維護濱海環境的俠義海盜。

海盜村向禾休閒漁場，位在鰲鼓濕地森林園區旁邊，因早年東石居住一群海盜，以蔡牽為首，曾有傳說「東石姓蔡的都是海盜後裔」。負責人蔡恭和說，身為現代海盜「以守護環境，搶回乾淨大地」為宗旨，將廢棄漂流木、蚵棚保麗龍、浮球改造成藝術品與學員體驗划船的船隻。

同時以生態食物鏈方式養殖海菜，設計環境教育課程，帶領學員遊客，觀察與保育鰲鼓濕地生態環境，在環保局輔導協助下，通過環境教育場所認證，宣告嘉縣完成山海平原環境教育的學習路線。

呼應今年世界環境日主題「生物多樣性」，環保局特別選在鰲鼓濕地辦理「1日濱海環境教育體驗活動」，邀民眾關心環境永續與生物多樣性的問題；鰲鼓是全台濕地生產力最高的生態系之一。