快訊

遭罷免後何去何從 韓國瑜下一步的三個選擇？

即時開票／破92萬同意票 韓國瑜成首位遭罷免民選市長

「海盜學校」誕生！向禾漁場通過國家環境教育場所認證

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供

嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁響應世界環境日，下午前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程，學習如何成為稱職維護濱海環境的俠義海盜。

海盜村向禾休閒漁場，位在鰲鼓濕地森林園區旁邊，因早年東石居住一群海盜，以蔡牽為首，曾有傳說「東石姓蔡的都是海盜後裔」。負責人蔡恭和說，身為現代海盜「以守護環境，搶回乾淨大地」為宗旨，將廢棄漂流木、蚵棚保麗龍、浮球改造成藝術品與學員體驗划船的船隻。

同時以生態食物鏈方式養殖海菜，設計環境教育課程，帶領學員遊客，觀察與保育鰲鼓濕地生態環境，在環保局輔導協助下，通過環境教育場所認證，宣告嘉縣完成山海平原環境教育的學習路線。

呼應今年世界環境日主題「生物多樣性」，環保局特別選在鰲鼓濕地辦理「1日濱海環境教育體驗活動」，邀民眾關心環境永續與生物多樣性的問題；鰲鼓是全台濕地生產力最高的生態系之一。

嘉縣有5處國家級環境教育場所，翁章梁說，環境教育法立法10年，台灣是全世界第6個將環境教育立法國家，嘉縣擁有山、海、平原豐富的自然資源，透過環境教育，讓更多人了解生態與人的關係，人與土地及各物種應和平共處。

嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供
嘉義縣海盜學校誕生了！縣長翁章梁前往濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位向禾漁場揭牌，與下楫國小師生體驗「現代海盜」環境教育課程。圖／縣府提供

鰲鼓濕地 翁章梁 東石
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

阿里山高山茶春茶特等獎拍賣價6萬元 得標者做公益

紙風車工作室大火損失慘重 翁章梁：大家一起搶救

國旅熱…墾丁住房逾8成 高中以下暑假免費玩遊樂園

影／陳時中夜遊故宮南院 小朋友送卡片「防疫五月天」

相關新聞

台南虎頭埤阿勃勒花季湧入大批遊客 「口罩提前解封」

國內新冠疫情緩解，明天起全台將大解封，台南市今天是艷陽高照好天氣，虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，吸引大批遊客湧入，上午人數...

海中奇觀水柱龍捲風！嘉義縣東石鄉外海漁民目擊全記錄

嘉義地區今天天氣不穩定，嘉義縣東石鄉外海下午出現罕見的海中奇觀，水柱龍捲風，漁民陳峻出海遇上奇景，立即拿手機全程記錄，持...

南科出現國中不敷需求 南市府使出一箭四鵰妙招

台南善化區蓮潭社區居民與民代今天表達新設國中的需求性，教育局表示，市長黃偉哲重視並瞭解在地居民的需求與期待，已偕同在地立...

瀛海青春夜行 用腳認識台江的故事

台南市瀛海中學今天舉辦台江青春夜行活動，100多名親師生參加，全程21公里，由嘉南大圳走到鹽水溪。校長張添唐表示，師生一...

影／40幾通善款湧入 李承翰母親婉拒：留給需要的人

嘉義市鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，當地里長昨天接到40幾通電話，希望能捐善款，但李承翰母親張秀珍希望留給有需要的人，全...

阿里山高山茶春茶特等獎拍賣價6萬元 得標者做公益

嘉義縣阿里山農會、阿里山茶葉生產合作社，今天分別在番路鄉仁義湖岸大酒店、阿里山國家風景區管理處，舉辦春季優良茶競賽頒獎暨...

台南佳里警分局辦捐血 黃偉哲太太劉育菁挽袖捐血救人

台南市佳里警分局慶祝警察節，今天結合捐血中心、國泰保險公司佳里營業處在佳里區中山公園辦理捐血暨宣導交通安全概念活動。台南...

即將大解封！嘉義市檜意森活村人潮近千人

明天國內將大解封，嘉義市今天上午天氣晴朗，知名景點檜意森活村原本人潮約在400人次左右，今天衝到800多人次以上，即便下...

南科善化人口暴增 地方質疑市府不設國中解決三缺問題

台南市善化區蓮潭社區今天召開「南科科學城住民怒吼-南科竹科城鄉差距大」說明會；社區發展協會理事長陳紫晶與里民質疑，南科與...

虎科大畢典設計飛機護照包 祝福學生滿載實力飛向世界

虎尾科技大學畢業典禮不忘防疫，在半開放空間中，國內外籍的畢業生齊聚一堂，有音樂、有故事，更有許多師生的言笑逗趣。今年以「...

陳時中登太平雲梯拜三官大帝 祈求疫情消退

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯，參加茶席喝阿...

泰山食品董座謝神還願 親自為太平媽祖戴上珍貴項鍊

知名的泰山食品企業董事長詹逸宏，因公司事務遇上挫折，今年初一度專程到雲林縣西螺福興宮祈求太平媽祖，期讓公司在新的一年能營...

熱門新聞

台南捷運藍、綠、紅試營運時間表出爐！最快116年上路

等了21年 新北泰山一棟921震損危樓今拆除

彰化口罩觀光工廠重開館 新竹一家三口深夜排隊搶頭香

台南新營區交通黑暗期「被罵翻」 區長：請忍一時不便

會考成績公布 苗栗縣政府：各科待加強比率大幅降低

影／推廣純素主義 醫師點出植物飲食爆紅的原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。