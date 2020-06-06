台南後疫情新生活 首場大型淨灘迎接國家海洋日

6月8日為國家海洋日，台南市南區公所今天下午4點在四鯤鯓海灘淨灘，吸引300多人參與，也是疫情以來，南市第一場大型淨灘活動。

市長黃偉哲表示，海洋廢棄物對於海洋生態影響甚劇，而守護海洋環境更是全民需要共同重視的課題，市府對於海洋有著更深層的使命感，這次很感謝海洋委員會的支持，透過淨灘活動可讓民眾認識海洋、親近海洋進而愛護海洋，喚醒對海洋的重視。

南區區長蔡秀琴表示，這次「夕照鯤鯓淨灘活動」經海洋委員會與環保局支持，由南區區公所策畫，吸引來自彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等各縣市團體近300多人參與，大家共同走出戶外，在後疫情時代，踐行並淨灘，實踐防疫新生活。