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影／40幾通善款湧入 李承翰母親婉拒：留給需要的人

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
鐵路警察李承翰母親張秀珍（左）昨天為丈夫李增文誦經，也感謝各界關心。記者李承穎／攝影
鐵路警察李承翰母親張秀珍（左）昨天為丈夫李增文誦經，也感謝各界關心。記者李承穎／攝影

嘉義市鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，當地里長昨天接到40幾通電話，希望能捐善款，但李承翰母親張秀珍希望留給有需要的人，全都婉拒，張秀珍今天說，感謝各界關心，現在心情還是很亂，希望能歸於平靜，司法的後續，就交由台南高分檢處理。

親朋好友這兩天陸續從各地趕來李家靈堂上香、慰問，張秀珍一一與他們話家常，情緒稍微平靜，嘉義市佛光山圓福寺覺禹法師也義務來誦經，希望李增文能前往西方極樂世界。

張秀珍說，很感謝這兩天各界的關懷，署長陳家欽也有交代部署要多多關心，像是鐵路警察局嘉義派出所長丁勝豐等承翰同事，都每天來幫忙，不過心情很亂，對於司法後續，無法再多想。

芳草里長劉丙伍說，昨天辦公室接到很多外地來的電話，要捐善款，但李媽媽有講不收奠儀，感謝各界善心，希望把善款轉到有需要的地方；李家經濟狀況還過得去，李母平時有做家庭代工，李承翰胞姊當護士、姐夫在當刑警，加上有撫恤金等，不過若有需要，仍會幫他們申請協助。

劉丙伍說，李母昨天心情有稍微平復，其實她遇到事情都比較願意說出來，反而是李父比較不願意表達，才會導致積鬱成疾，會持續關心李家人的生活。

立委王美惠今天前往慰問時說，司法真的要改，不只該保護精神障礙的犯罪者，也該顧慮受害者人權，立院臨時會過後，會與司法單位研議修法，這是整個台灣社會的問題，得趕緊解決，避免未來類似的事情也可能會判無罪。

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