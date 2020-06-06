阿里山高山茶春茶特等獎拍賣價6萬元 得標者做公益

嘉義縣阿里山農會、阿里山茶葉生產合作社，今天分別在番路鄉仁義湖岸大酒店、阿里山國家風景區管理處，舉辦春季優良茶競賽頒獎暨展售會，茶葉生產合作社拍賣1斤特等獎茶葉，立委王美惠喊價2萬，最後由合作社理事主席蔡惠櫻以6萬元得標，全數捐給嘉縣社會局作為公益使用。

阿里山茶葉生產合作社年春季優良茶比賽淘汰率32%，比往年降低很多, 主要是氣候穩定，茶菁品質佳，烘焙乾燥都很夠力, 茶湯飽滿甘醇；青心烏龍組特等獎由名峰製茶蘇于廓先生奪冠，一品茶業邱詩富拿下新品種組頭等一獎。

縣長翁章梁、立委陳明文等主持頒獎；同一時間阿里山農會春季優良茶舉行頒獎展售，青心烏龍組特等獎一品茶業林秉謙摘冠，金萱組特等獎十三製茶王俊傑摘金，淘汰率4％。

阿里山高山茶分佈梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮、海拔800到1500公尺山區，面積約1827公頃，總產量達到1722公噸，大阿里山區得天獨厚地理環境和氣候，所生產的茶葉豐潤渾厚，滋味甘美，香氣十足，知名度高，被業界喻為「阿里山出好茶，世界第一等」。