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阿里山高山茶春茶特等獎拍賣價6萬元 得標者做公益
嘉義縣阿里山農會、阿里山茶葉生產合作社，今天分別在番路鄉仁義湖岸大酒店、阿里山國家風景區管理處，舉辦春季優良茶競賽頒獎暨展售會，茶葉生產合作社拍賣1斤特等獎茶葉，立委王美惠喊價2萬，最後由合作社理事主席蔡惠櫻以6萬元得標，全數捐給嘉縣社會局作為公益使用。
阿里山茶葉生產合作社年春季優良茶比賽淘汰率32%，比往年降低很多, 主要是氣候穩定，茶菁品質佳，烘焙乾燥都很夠力, 茶湯飽滿甘醇；青心烏龍組特等獎由名峰製茶蘇于廓先生奪冠，一品茶業邱詩富拿下新品種組頭等一獎。
縣長翁章梁、立委陳明文等主持頒獎；同一時間阿里山農會春季優良茶舉行頒獎展售，青心烏龍組特等獎一品茶業林秉謙摘冠，金萱組特等獎十三製茶王俊傑摘金，淘汰率4％。
阿里山高山茶分佈梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮、海拔800到1500公尺山區，面積約1827公頃，總產量達到1722公噸，大阿里山區得天獨厚地理環境和氣候，所生產的茶葉豐潤渾厚，滋味甘美，香氣十足，知名度高，被業界喻為「阿里山出好茶，世界第一等」。
翁章梁頒獎展售會宣布農委會茶業改良場嘉義分場確定落腳梅山鄉的好消息，對山區茶和咖啡產業幫忙很大，現在是買茶品茶好時機，用振興券來買茶最划算，這次抽檢茶樣農藥殘留全數符合國家安全標準，請消費者放心選購，安心喝茶。
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