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台南佳里警分局辦捐血 黃偉哲太太劉育菁挽袖捐血救人
台南市佳里警分局慶祝警察節，今天結合捐血中心、國泰保險公司佳里營業處在佳里區中山公園辦理捐血暨宣導交通安全概念活動。台南市長黃偉哲太太劉育菁也到場響應，並向熱情挽袖慷慨捐血的市民致意，捐血到下午4點30分，目標是捐血300袋。
今天天氣良好，不到8點半已湧入30 多位等待捐血的民眾，劉育菁表示，以前也曾經捐過血，得知今天有捐血活動，也來響應，她也和佳里警分局長斯儀仙及佳里區長朱雅宏向交安宣導員警及志工加油打氣，也為第一位完成捐血活動的市民手機價品摸彩品簽名。
佳里警分局日前獲在地優良安全帽製造廠商捐贈200頂兒童安全帽，作為「國小學童交通安全教育紮根宣導活動」之用，劉育菁肯定佳里地區在地企業，樂心從事公益活動，也示範提醒家長，小朋友也要正確戴安全帽確保安全。
大台南警察之友會周文雄、佳里國際扶輪社前社長李聖良、準社長黃維明、佳里金唐殿慈善會長楊志超也到場，佳里分局副分局長陳俊凱、交通組巡官李晟邦、巡佐王宜芳、西港所長徐春榮及三股所長施信結及志工等多人，也在現場進行宣導交通大執法、反毒、反詐騙、婦幼安全與優良政風宣導。
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