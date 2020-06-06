快訊

即時開票／決戰57.5萬票！罷免韓國瑜案 同意票領先中

美國暴動延燒到媒體 紐時歧視文章遭自家記者罷工抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南佳里警分局辦捐血 黃偉哲太太劉育菁挽袖捐血救人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左二）宣導兒童安全帽正確配戴。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左二）宣導兒童安全帽正確配戴。記者吳淑玲／翻攝

台南市佳里警分局慶祝警察節，今天結合捐血中心、國泰保險公司佳里營業處在佳里區中山公園辦理捐血暨宣導交通安全概念活動。台南市長黃偉哲太太劉育菁也到場響應，並向熱情挽袖慷慨捐血的市民致意，捐血到下午4點30分，目標是捐血300袋。

今天天氣良好，不到8點半已湧入30 多位等待捐血的民眾，劉育菁表示，以前也曾經捐過血，得知今天有捐血活動，也來響應，她也和佳里警分局長斯儀仙及佳里區長朱雅宏向交安宣導員警及志工加油打氣，也為第一位完成捐血活動的市民手機價品摸彩品簽名。

佳里警分局日前獲在地優良安全帽製造廠商捐贈200頂兒童安全帽，作為「國小學童交通安全教育紮根宣導活動」之用，劉育菁肯定佳里地區在地企業，樂心從事公益活動，也示範提醒家長，小朋友也要正確戴安全帽確保安全。

大台南警察之友會周文雄、佳里國際扶輪社前社長李聖良、準社長黃維明、佳里金唐殿慈善會長楊志超也到場，佳里分局副分局長陳俊凱、交通組巡官李晟邦、巡佐王宜芳、西港所長徐春榮及三股所長施信結及志工等多人，也在現場進行宣導交通大執法、反毒、反詐騙、婦幼安全與優良政風宣導。

台南市長黃偉哲太太劉育菁今天參加佳里警分局舉辦捐血活動，響應捐血救人。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁今天參加佳里警分局舉辦捐血活動，響應捐血救人。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁今天參加佳里警分局舉辦捐血活動，響應捐血救人。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁今天參加佳里警分局舉辦捐血活動，響應捐血救人。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左起）、佳里警分局長斯儀仙響應捐血救人。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左起）、佳里警分局長斯儀仙響應捐血救人。記者吳淑玲／翻攝

捐血中心 警察 詐騙
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

台南虎頭埤阿勃勒花季湧入大批遊客 「口罩提前解封」

黃偉哲打包票「有機質肥」不會臭 鼓勵多用政府有補助

影／台南市環保局徵300臨時人員 4200人考今明體能測驗

玉井芒果紅了 南市府助銷日韓逆勢衝出佳績

相關新聞

台南虎頭埤阿勃勒花季湧入大批遊客 「口罩提前解封」

國內新冠疫情緩解，明天起全台將大解封，台南市今天是艷陽高照好天氣，虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，吸引大批遊客湧入，上午人數...

阿里山高山茶春茶特等獎拍賣價6萬元 得標者做公益

嘉義縣阿里山農會、阿里山茶葉生產合作社，今天分別在番路鄉仁義湖岸大酒店、阿里山國家風景區管理處，舉辦春季優良茶競賽頒獎暨...

台南佳里警分局辦捐血 黃偉哲太太劉育菁挽袖捐血救人

台南市佳里警分局慶祝警察節，今天結合捐血中心、國泰保險公司佳里營業處在佳里區中山公園辦理捐血暨宣導交通安全概念活動。台南...

即將大解封！嘉義市檜意森活村人潮近千人

明天國內將大解封，嘉義市今天上午天氣晴朗，知名景點檜意森活村原本人潮約在400人次左右，今天衝到800多人次以上，即便下...

南科善化人口暴增 地方質疑市府不設國中解決三缺問題

台南市善化區蓮潭社區今天召開「南科科學城住民怒吼-南科竹科城鄉差距大」說明會；社區發展協會理事長陳紫晶與里民質疑，南科與...

虎科大畢典設計飛機護照包 祝福學生滿載實力飛向世界

虎尾科技大學畢業典禮不忘防疫，在半開放空間中，國內外籍的畢業生齊聚一堂，有音樂、有故事，更有許多師生的言笑逗趣。今年以「...

陳時中登太平雲梯拜三官大帝 祈求疫情消退

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯，參加茶席喝阿...

泰山食品董座謝神還願 親自為太平媽祖戴上珍貴項鍊

知名的泰山食品企業董事長詹逸宏，因公司事務遇上挫折，今年初一度專程到雲林縣西螺福興宮祈求太平媽祖，期讓公司在新的一年能營...

聞臭的！ 新化林場密毛魔芋季尋找最大「臭美大王花」

台南市中興大學新化林場季節限定在6月推出「逐臭之夫」密毛魔芋季，今天首日就發現250公分高的密毛魔芋，這種「最臭美大王花...

台南新營區交通黑暗期「被罵翻」 區長：請忍一時不便

台南市新營區近年來持續進行多項交通建設，路面刨除重舖及管制等，引民不少市民不滿，區公所及區長也被罵翻，新營區長魏文貴今天...

陳時中登太平雲梯前 突遭1名醫事法判刑男子攔路陳情

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯前，突遭1名來自台北因違反醫...

玉井芒果紅了 南市府助銷日韓逆勢衝出佳績

南瀛農產運銷公司台南玉井蒸熱廠5月啟動外銷日、韓國檢疫，因應新冠疫情逆勢衝出佳績，總經理余清永表示，下周台南芒果進入...

熱門新聞

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

台南捷運藍、綠、紅試營運時間表出爐！最快116年上路

彰化口罩觀光工廠重開館 新竹一家三口深夜排隊搶頭香

等了21年 新北泰山一棟921震損危樓今拆除

台南新營區交通黑暗期「被罵翻」 區長：請忍一時不便

會考成績公布 苗栗縣政府：各科待加強比率大幅降低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。