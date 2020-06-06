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即將大解封！嘉義市檜意森活村人潮近千人

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市檜意森活村人潮回流，許多人看街頭藝人表演。記者李承穎／攝影
嘉義市檜意森活村人潮回流，許多人看街頭藝人表演。記者李承穎／攝影

明天國內將大解封，嘉義市今天上午天氣晴朗，知名景點檜意森活村原本人潮約在400人次左右，今天衝到800多人次以上，即便下午有出現大雨，但仍有民眾撐傘看表演，人氣明顯回流。

市府觀光新聞處指出，疫情趨緩，工作人員都明顯感受到人潮回流，中央也開始解封，民眾的安定感變得比較重，也比較有意願走出戶外，市府也鼓勵民眾多出來走走，尤其到戶外空間旅遊踏青。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天到文化路夜市，受到民眾熱烈歡迎，當時人潮就已增多，攤商表示，最近疫情趨緩後，夜市生意逐漸回流，過去雖然曾被列為警示景點，但相信未來一定能變好。

文化路商圈、知名排隊美食林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，其實清明連假被列警示景點後，有沈寂2、3周，但隨著疫情趨緩，5月人潮就逐漸回流，這10天更恢復到疫情以前，像是今天客人都爆滿。

林佳慧說，隨著疫情趨緩，這一周已不量額溫，避免員工太辛苦，一天可能要量上千人，比醫院還多，不過仍保持手部消毒、排隊社交距離和隔板用餐等防疫。

嘉義市檜意森活村人潮回流，許多人看街頭藝人表演。記者李承穎／攝影
嘉義市檜意森活村人潮回流，許多人看街頭藝人表演。記者李承穎／攝影

疫情 夜市 社交距離
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