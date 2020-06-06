龍崎自然地景有望 環團：另個阿朗壹古道

台南社大4年前反對在龍崎牛埔設置事業廢棄物掩埋場，要求畫設為自然地景保護區，並紀錄生態及人為破壞，喚起重視，促成牛埔為自然地景將實現。環境小組召集人黃煥彰表示，欣喜自然地景的推動有進展，期待部分畫設為地質公園，部分為保留區，觀光與文化並重。

今年成立20年的台南社大，關注環境議題，一點一滴記錄城市的變化，從海岸線、平原到淺山丘陵，揪出了許多汙染環境的元凶，也紀錄了沙灘的後退、防風林的消失、保麗龍的充斥海岸，讓更多志工去守護環境。

4年前針對歐欣將在牛埔原退輔會彈藥工廠設置事業廢棄物，結合環團與居民力阻，要保護世界級的泥岩堊地景觀，也深入300多公頃的區內進行生態調查，發現生態豐富，有穿山甲、食蟹? 等保育類動物。

依晁瑞光3年都來的調查，龍崎區內有龍船斷層、龍船背斜、古亭坑背斜等地形造就泥岩地形的變化，且半年前和半年後的景象都不同，去年還是池塘，但大雨過後，整個池塘被滑落的泥淤滿。因此，未來畫設為自然地景後必須做更好的規畫。

黃煥彰說，原龍崎彈藥工廠全區約340公頃，因面積大，除了部分因觀光需要畫為地質公園，另有部分應畫為保留區，未來也可建立導覽式的觀光；期待成為另個阿朗壹古道。