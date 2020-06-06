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明天大解封！台南古蹟文化園區今湧人潮

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
有畢業生到台南安平樹屋拍畢業照。圖／台南市文化局提供
有畢業生到台南安平樹屋拍畢業照。圖／台南市文化局提供

明天大解封，本日持續零確診，台南市各觀光景點及古蹟文化園區上周的人潮已逐漸回流，今天的遊客比上周明顯再增加。台南市文化局指出，目前古蹟文化園區整體較去年同期比，已恢復2成，接下來將配合「振興三倍券」陸續推出活動，希望吸引民眾到台南安心遊。

今天中午有許多民眾到台南市中西區國華街吃美食，店家說，前2個月遊客少，生意慘兮兮，現在來客數比上個月多了好幾成，希望能越來越好。今天也有畢業生到安平樹屋拍畢業照。

文化局指出，古蹟景點上周逐漸恢復人潮，今天的入園人次比上周更進步，目前整體較去年同期恢復2成，原縣區像是左鎮化石園區、山上花園水道博物館上周日單一天就各別湧進3千多人次，戶外空間加上是新興景點，讓民眾出遊有新選擇。

文化局接續會配合「振興三倍券」推出活動，6月中旬山上花園水道博物館會舉辦野餐派對，與在地產業做連結。

台南市觀光旅遊局也推出「6-8月住台南抽百萬大獎‧常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動，除了鼓勵國人到台南住宿，抽百萬好禮，更祭出10萬大賞，邀大家來當台南的常客與貴人。

配合明天大解封，台南市政府取消藝文、餐飲、休閒活動場所的人數限制，但進出市府洽公、參與廟會或宴席、到藝文場館看表演以及到娛樂場所時，維持實名制；另外，餐廳的隔板也暫時不撤除，公車駕駛、公所等第一線櫃檯人員仍須戴口罩，市府將視情況採滾動式檢討。

台南左鎮化石園區今天湧入不少遊客。圖／台南市文化局提供
台南左鎮化石園區今天湧入不少遊客。圖／台南市文化局提供

文化局 古蹟 博物館
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