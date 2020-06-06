搶救台南民間影像 改裝胖卡亮相交車

台南市政府文化局採購改裝的「HOME MOVIE CAR 紅莫妮卡」胖卡今天亮相交車，以搶救台南民間影像及家庭記憶，同時呼籲民眾不要輕易丟棄珍貴的回憶。

文化局主辦「轉動的聲音」計畫，今年特別採購一輛「搶救家庭記憶下鄉巡迴胖卡」，今天交給負責執行的國立台南藝術大學，同時展示這輛車的功能和設備。

文化局長葉澤山表示，台南是台灣第一個有計畫搶救民間影像的地方，近10年來市府和台南藝術大學媒體中心合作，從2011年成立營運「南門電影書院」、到2018年「南瀛顯影」徵集計畫，再到2019年至2020年的「轉動的聲音」計畫。

他說，市府進一步爭取預算，以改裝胖卡擴大宣導保存家庭記憶的緊急性和優先性，將已無法觀看的家庭影像，搶救為當今可流通觀看的數位影像。

文化局人員表示，家庭影像是台灣電影史的一部分，希望台南成為全台搶救民間影像的基地和起跑點，以豐富台灣的影像歷史。

南藝大音像資料保存及展示中心主任吳永毅說，根據澳洲國家影音資料館研究，磁帶類影音媒材若無法在2025年前轉為數位檔案，將因磁帶劣化和讀取器材消失，面臨無法讀取或大量流失的重大危機。

文化局人員說，這輛胖卡備有移動錄影帶搶救工作站、碳精棒放映機和宣導用電視，民眾千萬不要丟棄家庭影像這種珍貴的記憶。