疫情紓緩張麗善帶一級主管登大尖山 練身體、拼觀光

疫情紓緩，雲林縣長張麗善今天一早率雲林縣府一級主管，登上「雲林玉山」的二尖山再通往大尖山，練身體兼拼觀光，也順道巡視各步道整修情況，張縣長邀大家來雲林走走，享受好山好水好美食。

疫情已趨緩和，雲林縣各原本禁制的場所，也逐漸解禁開封，這段期間雲林縣府各局處，都緊繃神經全力投入防疫，交出一張好成績單，雲林縣長張麗善也感謝縣府團隊的付出和努力，今天一大早率領全體主管「登高山、練身體、鬆心情」。

今天大清早縣長室秘書陳志揚和幾位體力好的主管，挑戰雲林最難的二尖山，從華山龜仔頭出發，一路攀爬斗直階梯，儘管一路喘吁吁，但也證明「志揚好體力！」。

縣長張麗善偕同副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君在二尖山頂會合，一路率領女主管往大尖山攻頂，沿路茶園景麗，雲層疊嶂，如入仙境，張縣長一等人吸收大自然能量，把三個多月防疫壓力全拋到萬山之外，紓壓之感全寫在每個人臉上。

張麗善說，登上大尖、二尖宛如打開任督二脈，只有親臨實境，方知雲林之美，如此好山好水，盼全民來共享。

她說，防疫期間縣府上上下下無不緊繃神經迎對所有挑戰，如今疫緩人也得緩，上山紓壓是最好選擇，她也順道看看教育農園通往大尖的步道，古坑好山好水，有古老步道還列入百大步道之列，是疫後國旅首選。