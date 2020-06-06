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台南虎頭埤阿勃勒花季湧入大批遊客 「口罩提前解封」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，今天吸引大批遊客，多數人提前「解封」不戴口罩了。圖／虎頭埤風景區提供
台南市虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，今天吸引大批遊客，多數人提前「解封」不戴口罩了。圖／虎頭埤風景區提供

國內新冠疫情緩解，明天起全台將大解封，台南市今天是艷陽高照好天氣，虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，吸引大批遊客湧入，上午人數已近1700人，到下午預估將破2500人，比起以往周六人潮多了上千人，因天氣好多數遊客幾乎都未見戴口罩，提前解封了。

虎頭埤阿勃勒花季有六月黃金雨之稱，往年就是園區旺季，受到政府即將大解封的鼓舞，今天一早就湧入大批遊客，走在園區也只有少數人戴口罩，遊客說「明天就要解封了」，國內已經很安全了，悶這麼久，在戶外賞花不必戴口罩了。

虎頭埤風景區主任陳宏田表示，今天遊客進大門還是會提醒一下戴口罩，但因明天就要大解封，加上天氣炎熱，遊客進入園區後環湖走動賞花，以及參加獨木舟體驗及搭太陽能船，是在戶外空間，就遵重個人戴不戴，依照台南市政府指示，目前仍將維持「實名制」，也有量額溫，明天大解封後要如何做？一切遵照市府指示辦理。

台南市長黃偉哲今天到後壁區出席有機質肥成果發表會時也說，防疫工作台南是六都第一名，新冠肺炎確診病例是16例，台南市是117例，防疫做得好，大家就免煩惱，覺得戴口罩很累 ，脫口罩不會累，明天開始政府防疫措施會放比較鬆，放鬆一點不用那麼煩惱。

不過黃偉哲也提醒，若去室內，譬如說辦桌吃室內的餐廳，人很多的地方，要自己選擇口罩可以戴，但吃飯時戴口罩是無法吃飯的喔，吃飯時脫下口罩，吃再戴起來，這樣對疫情是有幫助，未來很多地方都會解禁了，但希望大家都平平安安，順順利利。

台南市虎頭埤風景區今天吸引大批遊客，多數人提前「解封」不戴口罩了。圖／虎頭埤風景區提供
台南市虎頭埤風景區今天吸引大批遊客，多數人提前「解封」不戴口罩了。圖／虎頭埤風景區提供
台南市虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，今天吸引大批遊客，多數人提前「解封」不戴口罩了。圖／虎頭埤風景區提供
台南市虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，今天吸引大批遊客，多數人提前「解封」不戴口罩了。圖／虎頭埤風景區提供

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