黃偉哲打包票「有機質肥」不會臭 鼓勵多用政府有補助

台南市政府今天在後壁區舉辦國產禽畜糞有機質肥料推廣成果，市長黃偉哲說，他戴口罩不是說這裡很臭，其實不會臭，經過生物科技處理的有機肥不會臭，鼓勵農民使用禽畜糞部分取代化肥，不僅環保，又可改良土壤、抵抗疾病，有助於稻米生長，呼籲農民多多購買，友善農地。

農業局指出，近年來環保意識覺醒，政府提倡友善農業政策，使用有機質肥料成為友善農業新趨勢，目前20公斤的禽畜糞有機肥1包原價約160元，政府每包補助40元，有意購買者可向所在地農會洽詢購買。

為有效去化畜牧場禽畜糞，台南市政府長期以來補助各農會推廣國產禽畜糞有機質肥料，鼓勵農民以國產禽畜糞為基肥，取代化肥，增加地力，讓土壤更肥沃。

黃偉哲說，在鄉下養雞養豬的很多，以前用雞糞肥很肥，但是缺點是很臭，臭到車還開很遠就聞得到，但是現在經過生物科技的處理，有機肥不會臭，用化學肥是不錯，但坦白講長期對土質比較不好，土壤會比較硬化。所以有機肥現在，以前是什麼都好就一項不好，就是臭，但現在克服臭味之後，有機肥是未來我們政府推展的重點方向之一。

黃偉哲也以他是讀台大農業推廣，傳統的慣行農法長期仰賴化肥，雖然化肥價格便宜，不過長期使用化肥會影響農作物生長，過度使用將造成土壤酸化，破壞生態環境。生產好的農產品之前，要先改良土壤環境，鼓勵大家多使用禽畜糞取代化肥，讓土壤更有力，也可幫助本市畜牧場禽畜糞去化問題。

另外，在有機肥價格的部分，黃偉哲表示，台南市政府長期以來補助各農會推廣國產禽畜糞肥料，後續南市府也會持續向中央爭取更多經費，照顧台南在地農民的權益與福利。

黃偉哲今天頭戴斗笠，手拿稻穗飽滿的台南11號，與市議員李宗翰、蔡育輝、沈家鳳，後壁區農會總幹事張逸玟共同推廣，台南區農業改良場嘉義分場長陳榮坤博士也到場，技術指導有機質肥料施用方式，並解說有機施肥試驗成果。