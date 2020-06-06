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南科善化人口暴增 地方質疑市府不設國中解決三缺問題
台南市善化區蓮潭社區今天召開「南科科學城住民怒吼-南科竹科城鄉差距大」說明會；社區發展協會理事長陳紫晶與里民質疑，南科與周邊善化新市安定等區出入人口已超過20萬，但缺學校、缺醫院、缺商場的「三缺」問題，市府一直不願面對，尤其地方反映學校不足的聲音總是聽而不聞。市長黃偉哲表示，外地移居台南尤其善化等地的青壯年、年輕人多，他很尊重也重視大家的聲音，地方的需求他會盡力配合，努力爭取中央協助來滿足。
陳紫晶指出，蓮潭里內今年前4個月里民就多220多人，還持續增加，相關問題一再反映市府一直沒回應；南科附近10幾分鐘車程內沒大型醫院，學校更是缺乏，市府總是以財政困難不願改善，善化緊鄰南科，承受南科的汙染，卻無法有相對的生活改善。
南科周遭剛開發時，土地一坪約5萬元，現在蓮潭里一坪已15到20萬元，平均每人所得165萬元。
陳紫晶說，蓮潭107年成立至今已4千多人，行政院長蘇貞昌先前來南科視察曾要求重視生活機能提升，但市府建設一直沒跟上。
里民反映雖明年小新國小要設分校24班，但區內缺乏國中，南科實中分校要抽籤，容納人數少無法解決善化學子就學問題，反觀新竹科學園區卻沒有相關問題。
里民萬鴻祥說，善化已5萬人口持續成長，10年內可能超過6萬人，他101年自竹科來南科，至今沒看到建設進步，善化、新市、安定加南科近20萬人，卻連學校、醫療、商場等生活建設都沒有，麻豆，西港是有好學校，但那裡的學校就學不便，善化人需要善化有好學校。
立委郭國文執行長黃肇輝說，在地人認為新設學校需求大，市府希望中央協助設校，南科實中設分校也是選項，科技部與市府下周將協商，郭國文希望若設南科實中分校，能協助爭取開放一般居民子女就讀。
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