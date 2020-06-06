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虎科大畢典設計飛機護照包 祝福學生滿載實力飛向世界
虎尾科技大學畢業典禮不忘防疫，在半開放空間中，國內外籍的畢業生齊聚一堂，有音樂、有故事，更有許多師生的言笑逗趣。今年以「璀璨虎科，永恆繁星」為主題的畢典，象徵每位畢業生像是閃亮的星星，在各自領域中發光發熱，虎科大則像是璀燦銀河守護著每顆星星，引導繁星積累能量、綻放光芒。
因應防疫，虎科大今年採小規模畢典，從6月1日至6日各系所也自辦畢典，參加的家長也可透過視訊直播觀禮，為孩子祝福，分流舉辦安全又溫馨。今天校園的椰林大道，布置滿滿的祝福。今年畢業生共計2664人，233人受獎。
「虎科學生虎虎生風，迎向未來！」今年校方特地送給每位畢業生「立體飛機造型護照包及掛繩證件卡套」，校長覺文郁勉勵學生帶著護照包勇敢踏出校園迎向世界，他強調虎科學生實力堅強，足夠接受全球的挑戰，期許學生長保終身學習的態度，不時充實能力面對多變的世界局勢，開創自己價值的人生。
應邀與會的漢翔航空公司總經理馬萬鈞也強調，2020年是充滿嚴峻考驗的一年，相信虎尾科大的學生已具備足夠的能力面對挑戰，他並提供畢業生於進入職場後許多寶貴建議。學生均感彌足珍貴。
虎科大考量疫情對畢業新鮮人就業的衝擊，今年特別提出就學就業輔導方案，在各系所建置服務窗口提供就輔與紓困、碩士班隨班預修學分方案、職涯中心開設校友返校增能培訓等課程，跨單位資源整合，持續陪伴畢業生踏入職場的最後一哩路。
許多外籍畢業生更依依不捨，爭相與校長合照，他們說，對虎科大深厚感情，將是終生難忘的人生經驗，充實又豐富，未來不論走到世界任何地方，願把心留台灣，永念虎科。
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