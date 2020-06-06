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龍崎牛埔畫為地質公園快了 催聲中6月底前送審

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市龍崎牛埔有世界級的泥岩堊地，市府已完成生態調查，地質調查也進入最後階段。圖／台南社大提供
台南市龍崎牛埔有世界級的泥岩堊地，市府已完成生態調查，地質調查也進入最後階段。圖／台南社大提供

台南市龍崎牛埔原退輔會彈藥工廠何時被畫為自然地景地質公園，引起環團及眾多民眾關心，台南市農業局表示，已完成生態調查，地質調查也進入最後階段，順利的話，9月底就能完成審議。

台南社大海廢小組召集人晁瑞光表示，期待龍崎工廠早日畫設為自然地景公園，他表示，經社大3年來大範圍的調查，區內生態豐富，有許多保育類的動物，但市府的生態調查顯示，內容和他們的調查有差距。

晁瑞光說，這裡是世界級的泥岩堊地，北接西拉雅國家風景區，南接月世界地質公園，建議比照台江國家公園方式來設置地質公園。他說，總統蔡英文也在去年指示，推動龍崎工業區奇特自然景觀的保存，並朝兼具文化與觀光的面向來規畫，應加緊腳步。

市議員許又仁說，大家都希望牛埔自然地景公園能早日畫設，但事緩則圓，依照規定，若提出審議，就必須在半年內完成，為防無法如期完成而生變數，因此急不得，必須等生態、地質調查都完成，做好各項準備再提出審議。由於生態調查已完成，地質調查也進入最後完成階段，6月底召開說明會後就可送審，期待一切順利。

農業局表示，自然地景分地質公園、保留區兩種，因當地居民傾向朝兼顧觀光的地質公園發展，因此會朝畫設為地質公園來努力。因退輔會原龍崎彈藥工廠的廠房都關著，未來如何開放，還要做協調。

另已在去年底分3季完成生態調查，地質調查則從去年10月開始，目前正進入期末報告階段，6月底前會召開所有權人說明會，然後送審，希望9月底前完成審議並報農委會核定。

：台南市龍崎牛埔有世界級的泥岩堊地，市府已完成生態調查，地質調查也進入最後階段。圖／台南社大提供
：台南市龍崎牛埔有世界級的泥岩堊地，市府已完成生態調查，地質調查也進入最後階段。圖／台南社大提供
台南市龍崎牛埔有世界級的泥岩堊地，市府已完成生態調查，地質調查也進入最後階段。圖／台南社大提供
台南市龍崎牛埔有世界級的泥岩堊地，市府已完成生態調查，地質調查也進入最後階段。圖／台南社大提供

退輔會 國家風景區 農委會

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