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陳時中登太平雲梯拜三官大帝 祈求疫情消退

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
陳時中(左四)由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平村參拜三元宮三官大帝。記者魯永明／攝影
陳時中(左四)由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平村參拜三元宮三官大帝。記者魯永明／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯，參加茶席喝阿里山高山茶，逛太平老街，參拜三元宮三官大帝，祈求疫情消退，陳時中說，「今天天氣特別好，行程不累，嘉義人熱情、物產豐富，故宮南院 是約會的好地方」。

縣府規畫陳時中最後太平雲梯行程2小時，但陳時中趕行程只停留1個多小時，提早抵達，避開雲梯開放遊客到場，許多遊客得知「阿中」部長已經離去，感到失望。陳時中抵達太平雲梯，太平村長嚴清雅帶領 村民及雲梯工作人員熱情歡迎，小朋友為陳時中等來賓獻上蘭花桂冠。

陳時中登梯欣賞嘉南平原美景，陳明文在旁導覽，大家未走完全程，接著在雲梯旁平台參加茶席，喝阿里山高山茶，漫步太平老街，陳時中受到鄉親熱情歡迎，爭相要求簽名，有攤商特別拿手舉牌，謝謝防疫人員辛苦。

陳時中說，這趟來嘉義，感受嘉義滿滿人情味，覺得嘉義物產很豐富，昨晚逛故宮南院，是非常適合帶太太一起約會景點。他也覺得太平雲梯上景色非常美，加上天氣好，歡迎大家有空可以來這裡走走，是很好的旅遊點。

陳時中最後到三元宮參拜三官大帝，感謝庇佑台灣民眾，祈求疫情早日消散；三元宮主祀三官大帝：堯、舜、禹，香火鼎盛，全台分靈逾千座，三官大帝對信眾有求必應，成為太平村信仰中心。

陳時中(中)上午由嘉義縣長翁章梁(右)、立委陳明文(左)等人陪同，逛海拔千公尺梅山鄉太平村 老街。記者魯永明／攝影
陳時中(中)上午由嘉義縣長翁章梁(右)、立委陳明文(左)等人陪同，逛海拔千公尺梅山鄉太平村 老街。記者魯永明／攝影
陳時中(中)由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯，參加茶席喝阿里山高山茶。記者魯永明／攝影
陳時中(中)由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯，參加茶席喝阿里山高山茶。記者魯永明／攝影
陳時中由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影
陳時中由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影
陳時中由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影
陳時中由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到海拔千公尺梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影

陳時中 嘉義 太平雲梯

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