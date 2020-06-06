影／台南市環保局徵300臨時人員 4200人考今明體能測驗

台南市政府環保局為引進第一線清潔人力，今明兩天在遠東科技大學舉辦「109年對外招考清潔臨時人員甄選」體能測驗，預計錄取300名，且屬於「儲備性質」不是馬上就有工作，卻仍有多達4200多人報名，錄取率僅7%，尤其還有74歲老人家報名，排定明天測驗，引起各方注目；而為搶上公家職缺，參與者無不卯足全力，即使中途跌倒也都立即起身向前衝。

市長黃偉哲上午到現場勉勵參試民眾，他表示，清潔隊的工作內容繁雜，從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查至夜間清運垃圾等，雖然辛苦，但大家還是希望能夠考上環保局的清潔人員，找到一份穩定的工作。

環保局臨時人員每月基本薪資含個人勞健保自付額，目前是兩萬3800元，另有清潔獎金8千元及加班費，駕駛另有安全津貼600元，因此實領3萬1800元含勞健保補助；表現良好升正式隊員後，基本薪則有3萬2195元，再加上清潔獎金8千元，每月可有超過4萬元收入。