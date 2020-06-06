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老人家暴受虐數字驚人！父母遭子女、子孫虐待竟達6成
高齡化社會來臨，家戶平均要照顧老人的比例增加，台南市社會局統計，近年老人保護通報案件逐年增加，其中子女虐待年邁父母及祖父母案件占65歲以上通報數的6成，老人受虐議題不容忽視。
台南一名許姓老翁患有失智症，認知退化造成行動緩慢，平常由兒子張羅三餐、協助餵食及清理身體，由於老翁會趁兒子外出上班跑出去，兒子經常請警方協尋。老翁有時會把家中物品弄亂、半夜在房間呼喊等，久而久之，兒子照顧壓力大、不耐煩，開始會對老翁施予肢體暴力，並限制外出活動，在某次的衝突中，鄰居聽見老翁的求救聲，打113通報。
台南市家防中心社工前往訪視後，得知兒子有照顧上的壓力，又對許姓老翁的退化症狀及失智症狀不理解，因此協助連結衛生醫療資源，提供認識失智症相關課程，教兒子照顧方式以及照顧技能。另外，也媒合長期照顧服務，連結居家服務、失智照護服務等，減輕兒子照顧壓力並改善照顧狀況，才讓老翁遠離暴力，安心生活。
根據台南市社會局統計，去年家庭暴力通報數量共7442件，其中65歲以上通報案件為953件，子女虐待年邁父母及祖父母高達584件，占65歲以上通報數61%。
家防中心表示，像許姓老翁這樣的案例越來越多，主要是因為社會變遷迅速，現代人工作壓力增加，子女較少關注家中長輩身心狀況，常發生子女因不懂長輩的生理與心理退化症狀，出現經濟與照顧層面壓力，對待長輩更容易有暴力行為出現。
台南市長黃偉哲說，對待長輩要多一點耐心與關懷，若家戶內有老人需要照顧的，可撥打長期照顧服務資源諮詢專線1966，若有遭受家庭暴力的老人，可以向家防中心（06）2988995求助，也可撥110報警或諮詢113。
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