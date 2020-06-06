獨角仙交配季節來了！嘉義市頂庄里看得到

嘉義市東區頂庄里環境生態改造有成，每年春夏交替之際，里內自行車步道兩側光臘樹就是「獨角仙樂園」，吸引大批小朋友前往觀賞這種「昆蟲界裡的大力士」，里長莊天基提醒，現在是獨角仙交配季節，愛他們就不要打擾，也不要帶他們回家，以後才能繼續看到獨角仙蹤跡。

莊天基表示，頂庄里自行車步道兩側約有40棵光臘樹，能近距離接觸獨角仙，獨角仙復育不容易，社區透過改善水質、環境並種植光臘樹，營造適宜居住環境，才能把獨角仙找回來。

嘉義市環保局表示，頂庄里自行車道兩側更有多種植物包括台灣欒樹、波蘿蜜、風鈴木及光臘樹等，每年獨角仙季時，更是戶外環境生態教室。頂庄里也運用生態工法淨化水質，推廣茶葉渣堆肥，建置市民農場供居民享受田園之樂，是環保署認證的銀級低碳社區，值得大小朋友來頂庄，一定讓大家滿載而歸。

今年頂庄里與環保局共同舉辦「尋找獨角仙的蹤跡」暨環保集點抽獎活動，只要民眾在今天至6月21日止，至頂庄里自行車道觀賞獨角仙，並與「水水頂庄告示牌」合照，並上傳照片到環保局臉書專頁，指定貼文並標註2位好友，就有機會把各項獎品帶回家，歡迎民眾帶孩子接觸大自然，重溫兒時回憶。