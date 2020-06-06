泰山食品董座謝神還願 親自為太平媽祖戴上珍貴項鍊
知名的泰山食品企業董事長詹逸宏，因公司事務遇上挫折，今年初一度專程到雲林縣西螺福興宮祈求太平媽祖，期讓公司在新的一年能營運通順，果然承蒙太平媽祖靈威護佑，使公司經營平穩平順，安度困難，詹董事長特地備妥大批供品，專程率領公司團隊，答謝媽祖神恩，場面莊嚴隆重。
詹董事長除準備鮮花素果和大批供品，大殿供桌擺滿泰山公司的各項產品，琳瑯滿目，同時也特別為太平媽祖準備了兩串「朝珠」，是由佛教七珍八寶中的硨磲與綠松石製作而成的朝珠串，格外珍貴。
今天在福興宮董事長楊文鐘陪同下，向媽祖致上最敬禮，廟方特地啟開正殿神龕，讓詹董事長親自為開基太平媽組與鎮殿媽祖，分別佩掛「朝珠」項鍊，以叩謝神恩。
泰山董座詹逸宏說，媽祖慈悲，濟世仁慈，蒙太平媽祖庇佑，公司得以事事順遂，所以專程來還願謝神。楊文鐘也感謝詹董事長獻給太平媽祖珍貴的「朝珠」，如今疫情緩和，也期待媽祖保佑更多企業，早日振興台灣經濟。
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