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台南新營區交通黑暗期「被罵翻」 區長：請忍一時不便

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新營區多項重大工程進行中，區長魏文貴（右）勘查道路工程進度。圖／新營區公所提供
台南市新營區多項重大工程進行中，區長魏文貴（右）勘查道路工程進度。圖／新營區公所提供

台南市新營區近年來持續進行多項交通建設，路面刨除重舖及管制等，引民不少市民不滿，區公所及區長也被罵翻，新營區長魏文貴今天視察各項工程進度，他表示，目前包括市府水利局汙水下水道工程、工務局的路平專案以及道路優質化等工程同時進行中，造成不便請鄉親多多忍耐，共同期待道路優質化帶來一個更好的生活品質。

魏文貴表示，目前正進行中的中山路全路段路平工程，預計下周（6月10日前）完工，是在市區菁華路段，市民很快就可以有平坦道路通行；另長榮路與金華路道路優質化工程，預定今年底完工。預計未來將施工路段有東興路、大同路、中正路（民治路至長榮路）及太子路（長榮路至台19甲）等道路改善工程。

新營區公所指出，2年來新營已完成都市計畫區內市區道路改善路段，計有中正路（長榮路至建國路）、延平路（交通台至新進路）、同濟街、民族路（民治路至三民路）、博愛街、民有街、武昌街、信義街、仁愛街、文化街、裕民路、和平路（新進路至建業路）、中營里轄內工業區道路；土庫里、興業里、南興里、新南里、新北里、五興里、姑爺里、太北里、太南里、嘉芳里及護鎮里等轄內道路。另並已完成南70線、南72線、南73線、南73-2線、南74線、南78-1線及南80線等區道及172線市道（新營交流道區段）道路改善工程。

「鄉親埋怨道路不平難行的聲音，我們聽到了！」魏文貴說，市長黃偉哲大力推動路平專案，積極精進道挖管理，但因管線老舊汰換、新建房屋逐漸攀升、民生需求埋設管線等需求，申挖量不斷上升，導致道路挖掘施工案件也多，施工期間造成市民生活的不方便。

他也感謝新營區全體里長的緊密配合，在第一線將鄉親的建議反映給區公所，由區公所作為整合平台，一一向施工單位市府水利局及工務局等局處反映，儘快依工程進度如期如質完工，後續也會配合市政府爭取相關經費，持續辦理道路改善，提供市民一個平坦舒適的行車環境。

台南市新營區多項重大工程進行中，區公所表示，道路刨除重舖後路就平了，請市民忍受一時不便。圖／新營區公所提供
台南市新營區多項重大工程進行中，區公所表示，道路刨除重舖後路就平了，請市民忍受一時不便。圖／新營區公所提供
台南市新營區多項重大工程進行中，許多道路正刨除重舖及管制。圖／新營區公所提供
台南市新營區多項重大工程進行中，許多道路正刨除重舖及管制。圖／新營區公所提供
台南市新營區多項重大工程進行中，區公所表示，道路刨除重舖後路就平了，請市民忍受一時不便。圖／新營區公所提供
台南市新營區多項重大工程進行中，區公所表示，道路刨除重舖後路就平了，請市民忍受一時不便。圖／新營區公所提供

路平專案

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