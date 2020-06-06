聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中登太平雲梯前 突遭1名醫事法判刑男子攔路陳情
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯前，突遭1名來自台北因違反醫事法男子攔路陳情，陳時中未嚇到，男子要下跪被員警攔阻。
陳時中出遊心情興緻，未受攔路陳情事件影響，開心地登上太平雲梯，走了一半，由陳明文介紹觀賞雲嘉平原風景，接著品嘗阿里山高山烏龍茶，聆賞太平國小國樂表演。
攔路陳情簡姓男子說，他留學菲律賓醫學院畢業，回國未考取證照，替人看牙醫，被取締判10年徒刑，案件在最高法院還未確定，請部長協助解決。
有媒體問陳時中，是否有懼高症怕登雲梯，陳說，還好，不會怕，走上面很穩安全，他說，嘉義人情味濃，物產豐富，來嘉吃睡休閒很好，阿里山高山茶好喝，陳時中抵達，小朋友獻上蘭花桂冠，陳登梯後逛太平老街，受到商家遊客熱情歡迎。
阿里山風景區管理處主管的梅山鄉太平雲梯，全長281公尺、海拔1000公尺，為全台最長、海拔最高景觀吊橋，吊橋從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，讓旅客能俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景，可將知名的梅山36彎美景盡收眼底，甚至能遠眺嘉南平原，太平雲梯，106年9月營運啟用，太平村長嚴清雅105年號招村民組織社區產業合作社，107接管經營太平雲梯。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言