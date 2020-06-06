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陳時中登太平雲梯前 突遭1名醫事法判刑男子攔路陳情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
陳時中上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯前，突遭1名來自台北因違反醫事法男子攔路陳情，男子(右)被員警架開。記者魯永明／攝影
陳時中上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯前，突遭1名來自台北因違反醫事法男子攔路陳情，男子(右)被員警架開。記者魯永明／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯前，突遭1名來自台北因違反醫事法男子攔路陳情，陳時中未嚇到，男子要下跪被員警攔阻。

陳時中出遊心情興緻，未受攔路陳情事件影響，開心地登上太平雲梯，走了一半，由陳明文介紹觀賞雲嘉平原風景，接著品嘗阿里山高山烏龍茶，聆賞太平國小國樂表演。

攔路陳情簡姓男子說，他留學菲律賓醫學院畢業，回國未考取證照，替人看牙醫，被取締判10年徒刑，案件在最高法院還未確定，請部長協助解決。

有媒體問陳時中，是否有懼高症怕登雲梯，陳說，還好，不會怕，走上面很穩安全，他說，嘉義人情味濃，物產豐富，來嘉吃睡休閒很好，阿里山高山茶好喝，陳時中抵達，小朋友獻上蘭花桂冠，陳登梯後逛太平老街，受到商家遊客熱情歡迎。

阿里山風景區管理處主管的梅山鄉太平雲梯，全長281公尺、海拔1000公尺，為全台最長、海拔最高景觀吊橋，吊橋從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，讓旅客能俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景，可將知名的梅山36彎美景盡收眼底，甚至能遠眺嘉南平原，太平雲梯，106年9月營運啟用，太平村長嚴清雅105年號招村民組織社區產業合作社，107接管經營太平雲梯。

陳時中(右三)上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯後 ，品嘗阿里山高山茶。記者魯永明／攝影
陳時中(右三)上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯後 ，品嘗阿里山高山茶。記者魯永明／攝影
陳時中上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影
陳時中上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影
陳時中(右二)上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影
陳時中(右二)上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯。記者魯永明／攝影

太平雲梯 陳時中 阿里山

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