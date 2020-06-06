陳時中登太平雲梯前 突遭1名醫事法判刑男子攔路陳情

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同，到梅山鄉太平雲梯登梯前，突遭1名來自台北因違反醫事法男子攔路陳情，陳時中未嚇到，男子要下跪被員警攔阻。

陳時中出遊心情興緻，未受攔路陳情事件影響，開心地登上太平雲梯，走了一半，由陳明文介紹觀賞雲嘉平原風景，接著品嘗阿里山高山烏龍茶，聆賞太平國小國樂表演。

攔路陳情簡姓男子說，他留學菲律賓醫學院畢業，回國未考取證照，替人看牙醫，被取締判10年徒刑，案件在最高法院還未確定，請部長協助解決。

有媒體問陳時中，是否有懼高症怕登雲梯，陳說，還好，不會怕，走上面很穩安全，他說，嘉義人情味濃，物產豐富，來嘉吃睡休閒很好，阿里山高山茶好喝，陳時中抵達，小朋友獻上蘭花桂冠，陳登梯後逛太平老街，受到商家遊客熱情歡迎。