影／陳時中嘉義行不停歇 嘉市文化路推展觀光

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天晚間結束嘉義縣故宮南院行程後，由立委王美惠陪同到嘉義市文化路，繼續當「美食觀光代言人」，受到嘉義市長黃敏惠及許多市民熱情歡迎，還有民眾熱情大喊「部長我愛你！」

陳時中今天晚間9點30分後來到嘉義市文化路，並且試搭具文創風的嘉義市公車，市長黃敏惠除了感謝陳時中為防疫做的努力，也強調嘉義市「鬆綁不鬆懈」，將逐步的解封，文化路雖然曾經是全國的熱點，但相信阿中部長看到後就會知道，嘉義人對於防疫所做的努力，歡迎大家再來文化路夜市。

陳時中說，他絕對要響應黃市長說的「鬆綁不鬆懈」，要力行「防疫新生活」，疫苗還沒有推出前戴口罩和保持社交距離丶勤洗手，和疫苗效果差不多，他建議如果能夠有社交距離就不用戴口罩，親朋好友認識的在一起也不用戴，如果有不特定對象，要長時間接觸可能就要戴口罩。