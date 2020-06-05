南方好食尚／老宅·南 西式餐點濃濃台灣味

隱身在台南市中西區南門路巷弄內的「老宅·南」，為老屋改造的義法餐廳，31歲主廚袁敏修將在地新鮮食材融入義法料理中，顛覆傳統，讓西式餐點充滿濃濃的台灣味，消費者可感受不同的味蕾。

袁敏修在學生時期就喜歡煮東西，同學都大讚美味，後來從資管系畢業後，踏入程式設計相關的工作領域，卻始終提不起興趣。26歲那年，他下定決心轉行，目標希望能開一家餐廳，因此到職訓局受訓，再到藍帶學校學習。

「新鮮最重要！」袁敏修說，去年餐廳開幕後，他一直以「傳遞健康美食、吃得安心」為理念，許多人會有外國食材較高檔的迷思，但他認為「新鮮」才能經營長遠。他以台灣當季的食材融入義法料理，像是直接請台南蚵農直送的鮮蚵，以及虱目魚、西瓜綿等。

第一次來到「老宅·南」，推薦點「蚵燉飯」或「蝦義大義麵」，袁敏修說，蝦油、蝦湯煮成蝦醬，過程都是自己親自操刀，餐點基底也都是他熬的高湯，不加味精、雞粉或其他人工調味，「自己熬可以知道有哪些原料，比較安心」。

每名顧客的口味不盡相同，袁敏修會記得消費者給予的回饋，若對方再光顧，他會貼心地詢問是否味道要調整，因此回頭客很多。餐廳地址為台南市中西區南門路209巷8號，電話0917008405，不收服務費。