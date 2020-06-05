聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方好食尚／老宅·南 西式餐點濃濃台灣味

聯合報 / 記者鄭維真／台南報導
「老宅·南」主廚袁敏修將在地新鮮食材融入義法料理，讓西式餐點也有濃濃的台灣味。記者鄭維真／攝影
「老宅·南」主廚袁敏修將在地新鮮食材融入義法料理，讓西式餐點也有濃濃的台灣味。記者鄭維真／攝影

隱身在台南市中西區南門路巷弄內的「老宅·南」，為老屋改造的義法餐廳，31歲主廚袁敏修將在地新鮮食材融入義法料理中，顛覆傳統，讓西式餐點充滿濃濃的台灣味，消費者可感受不同的味蕾。

袁敏修在學生時期就喜歡煮東西，同學都大讚美味，後來從資管系畢業後，踏入程式設計相關的工作領域，卻始終提不起興趣。26歲那年，他下定決心轉行，目標希望能開一家餐廳，因此到職訓局受訓，再到藍帶學校學習。

「新鮮最重要！」袁敏修說，去年餐廳開幕後，他一直以「傳遞健康美食、吃得安心」為理念，許多人會有外國食材較高檔的迷思，但他認為「新鮮」才能經營長遠。他以台灣當季的食材融入義法料理，像是直接請台南蚵農直送的鮮蚵，以及虱目魚、西瓜綿等。

第一次來到「老宅·南」，推薦點「蚵燉飯」或「蝦義大義麵」，袁敏修說，蝦油、蝦湯煮成蝦醬，過程都是自己親自操刀，餐點基底也都是他熬的高湯，不加味精、雞粉或其他人工調味，「自己熬可以知道有哪些原料，比較安心」。

每名顧客的口味不盡相同，袁敏修會記得消費者給予的回饋，若對方再光顧，他會貼心地詢問是否味道要調整，因此回頭客很多。餐廳地址為台南市中西區南門路209巷8號，電話0917008405，不收服務費。

老宅 老屋 義大

延伸閱讀

南方好食尚／凃記胡椒餅 遊子解饞老味道

南方好食尚／北港銅板美食 大碗擱滿頂！

南方好食尚／屏東鬥炙牛排 嚴選食材平價享受

南方好食尚／蕊杜巧克力工坊 天文奇景變可口點心

相關新聞

台南大南方提案 議員質疑山海夾殺舊城區

蔡英文總統競選連任時提出4年9千億的「大南方、大發展」南部發展計畫，民進黨台南市議員邱莉莉昨在議會指出，台南市府預擬的大...

玉井芒果紅了 南市府助銷日韓逆勢衝出佳績

南瀛農產運銷公司台南玉井蒸熱廠5月啟動外銷日、韓國檢疫，因應新冠疫情逆勢衝出佳績，總經理余清永表示，下周台南芒果進入...

影／陳時中夜遊故宮南院 小朋友送卡片「防疫五月天」

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，今晚由嘉義縣長翁章梁及立委陳明文、蔡易餘陪同，夜遊故宮南院，故宮博物院副院長...

花生採收期 虎尾開放道路當曬場

每逢花生採收期，曬場一地難求，是農民的最痛，搶著在各地道路圈道曬土豆，常被民眾檢舉，屢吃罰單，成了另類「農損」，雲林縣虎...

體育人才外流 南市府盼南一中設體育班

台南市忠孝國中體育班應屆畢業生林錦德、陳奕憲、馬振崴、蔡亞哲，以運動績優甄選的管道跨區報考其他縣市的高中，分別錄取建中與...

影／陳時中嘉義行不停歇 嘉市文化路推展觀光

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天晚間結束嘉義縣故宮南院行程後，由立委王美惠陪同到嘉義市文化路，繼續當「美食觀光代言...

南方好食尚／老宅·南 西式餐點濃濃台灣味

隱身在台南市中西區南門路巷弄內的「老宅·南」，為老屋改造的義法餐廳，31歲主廚袁敏修將在地新鮮食材融入義法料理中，顛覆傳...

影／陳時中感謝防疫英雄 代言嘉義美食吃不停

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午到嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂參訪後，隨即回到嘉義縣長官邸，參加嘉義縣「防疫英雄 感...

陳時中高跟鞋教堂 與大陸武漢接機護理師相見歡

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，魅力無法擋，下午在到嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂參訪，振興觀光，巧遇當初到大陸武漢出任務的部...

影／高跟鞋教堂人氣退燒 陳時中參觀大啖農產肚子快撐不下

嘉義縣沿海知名景點布袋鎮高跟鞋教堂，開幕4年多，人氣退燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中振興之旅列車，下午開抵嘉義縣，...

台南捷運藍、綠、紅試營運時間表出爐！最快116年上路

台南捷運進度最快的第一期藍線已進入綜合規畫階段，台南市交通局長王銘德表示，本月底就會確定系統形式，目前已把高架自駕列入評...

免罰！佔路曬花生屢吃紅單 虎尾鎮統一申請路權

每逢花生採收期，曬場一地難求，是農民的最痛，搶著在各地道路圈道曬土豆，常被民眾檢舉，屢吃罰，成了另類「農損」，雲林縣虎尾...

熱門新聞

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。