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影／陳時中感謝防疫英雄 代言嘉義美食吃不停

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
陳時中和陳明文一起享用嘉義特色美食。記者卜敏正／攝影
陳時中和陳明文一起享用嘉義特色美食。記者卜敏正／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午到嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂參訪後，隨即回到嘉義縣長官邸，參加嘉義縣「防疫英雄 感謝有你」餐會，雖然前一個行程已經吃了許多點心，但陳時中仍胃口大開，在立委蔡易餘介紹下，大啖嘉義農特產美食，並不斷點頭說「好吃！」

陳時中今天傍晚由嘉義縣長翁章梁丶立委陳明文丶蔡易餘丶吳玉琴等人陪同，參加縣政府舉辦的「防疫英雄」感恩餐會，餐會中邀請口罩、防護衣、防疫物資等業者，及警、消、縣府丶鄉鎮機關代表， 共同享用以嘉義農漁特產製作的12道美食，餐後再到各桌拍紀念照。

陳時中致詞時表示，防疫能夠走到今天，是很多人自動跳出來，大家都是「國家有難義無反顧」，每個人站在自己的崗位上努力， 才能夠抵抗這次疫情，現在五十多天零確診，代表台灣真的很安全，再來就是面對世界，如何和各國恢復往來。

他說，疫苗還沒有推出前，要做好「防疫新生活」，戴口罩和保持社交距離，和疫苗效果差不多，他建議如果能夠有社交距離就不用戴口罩，親朋好友認識的在一起也不用戴，如果有不特定對象，要長時間接觸可能就要戴口罩。

陳時中和縣長翁章梁共同感謝防疫英雄。記者卜敏正／攝影
陳時中和縣長翁章梁共同感謝防疫英雄。記者卜敏正／攝影
立委蔡易餘向陳時中介紹，嘉義農特產美食料理。記者卜敏正／攝影
立委蔡易餘向陳時中介紹，嘉義農特產美食料理。記者卜敏正／攝影
立委蔡易餘不斷夾菜給陳時中，強調不可錯過嘉義美食。記者卜敏正／攝影
立委蔡易餘不斷夾菜給陳時中，強調不可錯過嘉義美食。記者卜敏正／攝影

嘉義 口罩 陳時中

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