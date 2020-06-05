影／陳時中感謝防疫英雄 代言嘉義美食吃不停

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午到嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂參訪後，隨即回到嘉義縣長官邸，參加嘉義縣「防疫英雄 感謝有你」餐會，雖然前一個行程已經吃了許多點心，但陳時中仍胃口大開，在立委蔡易餘介紹下，大啖嘉義農特產美食，並不斷點頭說「好吃！」

陳時中今天傍晚由嘉義縣長翁章梁丶立委陳明文丶蔡易餘丶吳玉琴等人陪同，參加縣政府舉辦的「防疫英雄」感恩餐會，餐會中邀請口罩、防護衣、防疫物資等業者，及警、消、縣府丶鄉鎮機關代表， 共同享用以嘉義農漁特產製作的12道美食，餐後再到各桌拍紀念照。

陳時中致詞時表示，防疫能夠走到今天，是很多人自動跳出來，大家都是「國家有難義無反顧」，每個人站在自己的崗位上努力， 才能夠抵抗這次疫情，現在五十多天零確診，代表台灣真的很安全，再來就是面對世界，如何和各國恢復往來。