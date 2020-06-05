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影／高跟鞋教堂人氣退燒 陳時中參觀大啖農產肚子快撐不下

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影

嘉義縣沿海知名景點布袋鎮高跟鞋教堂，開幕4年多，人氣退燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中振興之旅列車，下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Ｑ版Ｔ恤」的「阿中」部長，由縣長翁章梁及立委陳明文等人陪同參觀，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。

翁章梁規畫1天半山海遊程，讓阿中部長不趕行程「休息中」，抵達高跟鞋教堂，大批地方人士、遊客及商家，熱情歡迎「鋼鐵部長」，大熱天群眾熱情，大家無法保持社交距離。

為藉「最強業配王」陳時中高人氣，代言觀光農產，縣府將「嘉有好市集」搬到教堂園區，在教堂四周擺攤展示18鄉鎮市農漁特產品，翁章梁帶陳時中參觀介紹，陳時中按順時鐘方向，逛每個攤位，大啖竹筍、烤蚵、烤烏魚子，來者不拒，親切簽名。

參觀結束步行到西側堤防，觀賞布袋商港夕陽美景，品嘗阿里山咖啡及點心，「阿中」部長開心說，「肚子吃得快撐不下了，農產品好吃，景色美，咖啡濃香好喝」，他喜歡新品種哈密瓜「極光」拿回去享用。

雲嘉南濱海管理處在布袋海景公園打造高跟鞋教堂，高17公尺、寬11公尺，是金氏世界紀錄認證「以鞋子為造型的最大建築物」，結構為1269根鋼架，外表利用320片玻璃組成，外觀呈現閃亮亮水藍色，可進入內部瀏覽，周圍散落數座具特色裝置藝術。

2016年1月10日落成，開幕9個月創造173萬、單月最多5萬遊客紀錄，吸引國際媒體報導，列入金氏世界紀錄建築認證，隨著新鮮感不再，欠缺觀光新亮點及吸引人遊程，人氣暴跌，假日剩不到5000人，遊客說「拍完照不知要幹嘛？」。

嘉南濱海管理處結合愛情產業，打造拍婚紗景點，還有仙履奇園ＡＲ體驗館，園區賣場前年委外經營，首辦跨年歌舞表演，吸引遊客回籠，業者還資千萬元打造大型圓頂天幕劇院。

陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影
陳時中振興之旅列車下午開抵嘉義縣，首站來到高跟鞋教堂，一身休閒打扮，穿戴「時中帽、Q版T恤」的阿中」部長，由縣長翁章梁陪同參觀參觀農漁產攤位，觀賞海邊夕陽、喝咖啡。記者魯永明／攝影

高跟鞋教堂 陳時中 翁章梁

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