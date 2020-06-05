台南捷運藍、綠、紅試營運時間表出爐！最快116年上路

台南捷運進度最快的第一期藍線已進入綜合規畫階段，台南市交通局長王銘德表示，本月底就會確定系統形式，目前已把高架自駕列入評估，第一期藍線預計116年底試營運。

王銘德指出，府城區受限於交通密集、路幅窄等特性，若採平面建置不僅影響道路容量且安全性也備受考驗，所以優先路網中的藍線、綠線及紅線一律採高架專有路權建置，不僅可免除與平面交通相互干擾並可提升營運效率，以達到捷運系統便捷性及安全性的目標。

目前台南市先進運輸系統已列入中央政府前瞻基礎建設計畫內，優先路網第一期藍線已進入綜合規畫階段，預計116年底建置完成並試營運；綠線已完成可行性研究並提報交通部審查，預計118年中建置完成並試營運；第一期藍線延伸線、紅線正進行可行性研究，預計120年建置完成並試營運。