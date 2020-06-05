影／推廣純素主義 醫師點出植物飲食爆紅的原因

Vegan純素主義在歐美行之有年，近年來環保意識抬頭， Vegan獲很多人支持與響應，今天是世界環境日，台灣動物平權促進會與純素世界倡議聯盟聯手舉辦的「Vegan 與社會創新研討會」今天在台中社會創新實驗基地登場，共安排5場演講。

其中，台大雲林分院家庭醫學科主治醫師黃建勳倡導植物飲食。黃建勳認為，植物飲食完全可以取代肉食，健康、養生，又符合節能減碳世界風潮，想翻轉健康的民眾，關鍵就在飲食，建議民眾透過植物飲食找回健康人生。

今天的研討會由純素世界倡議聯盟主編、台灣動物平權促進會理事鄭執翰開講，主題從環境權與永續發展出發，並以人本的設計思考看社會創新大趨勢。緊接著由台大雲林分院家庭醫學科主治醫師、「關鍵飲食」與「2012飲食密碼」作者黃建勳談蔬食營養的正確觀念。

第三場由台灣純素30天活動發起人吳智輝主講，他曾舉辦上百場純素街頭推廣活動，分享街頭推廣經驗與純素推廣策略分析；第四場由台灣動物平權促進會執行長林憶珊分享動平會創立之緣起與創新。