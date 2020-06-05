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免罰！佔路曬花生屢吃紅單 虎尾鎮統一申請路權

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾鎮長丁學忠為農民爭取曬穀場的路權，讓農民免屢遭取締吃紅單。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠為農民爭取曬穀場的路權，讓農民免屢遭取締吃紅單。記者蔡維斌／攝影

每逢花生採收期，曬場一地難求，是農民的最痛，搶著在各地道路圈道曬土豆，常被民眾檢舉，屢吃罰，成了另類「農損」，雲林縣虎尾鎮公所決定替農民申請「路權」，在鎮內14個里、共30處空地或路段，總長約12公里，面積約99000平方公尺，即日起到6月24日，農民可安心曬花生，不再擔心受罰。

虎尾鎮長丁學忠今天到頂溪里的道路巡視農民曬花生現況，並向農民宣布這項「爭取路權」好消息，農民直呼「太棒了！」，他們說，今後就不必像攤販一樣，擔心警察開紅單了！

丁學忠說，目前正值一期花生採收，最近一下子豪雨，一下子又高溫日曬，不少花生被泡爛、發黑、發芽，搶收花生最重要的是要有場地可曝曬，農民多半曬在路邊，常被人檢舉而遭警察取締，為讓農民有空曠的曝曬場，虎尾鎮公所依據「雲林縣各機關團體舉辦各類大型活動使用道路管理要點」，統一幫農民申請使用路權，一則方便農民，一則警察也不必勞師動眾。

農民張永新、陳景旗指出，古早農村多數為三合院，家家戶戶都有庭院當曬場，如今可曬農作物的場地寥寥無幾，農民也不懂申請路權，公所統一申請，讓大家安心曬土豆，太感謝了。

民政課長吳學賢表示，目前申請路權的路段分別在頂溪、三合等14里、共30處地點、路段，總長約12公里，將會提供交通錐、警示燈等安全防護，也會商請警方及社區巡守隊協助巡邏，避免宵小偷竊及交通事故，即日起至6月24日要曬花生的農民，可至公所農經課申請，若有必要公所可再延長申請路權1個月，大家不用再擔心違法使用的問題。

虎尾鎮長丁學忠為農民爭取曬穀場的路權，讓農民免屢遭取締吃紅單。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠為農民爭取曬穀場的路權，讓農民免屢遭取締吃紅單。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠為農民爭取曬穀場的路權，讓農民免屢遭取締吃紅單。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠為農民爭取曬穀場的路權，讓農民免屢遭取締吃紅單。記者蔡維斌／攝影

農民 路權 警察

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