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夏雪芒果開發多種創意產品 B果也能變黃金

中央社 / 台東縣5日電
有芒果界LV稱號的夏雪芒果，今年受異常氣候影響產量大減，A果銷往香港供不應求，B果則開發成夏雪冰沙等多項創意產品。聯合報系資料照／記者尤聰光翻攝
有芒果界LV稱號的夏雪芒果，今年受異常氣候影響產量大減，A果銷往香港供不應求，B果則開發成夏雪冰沙等多項創意產品。聯合報系資料照／記者尤聰光翻攝

芒果界LV稱號的夏雪芒果，今年受異常氣候影響產量大減，A果銷往香港供不應求，B果則開發成夏雪冰沙等多項創意產品。

夏雪芒果是台東這2、3年興起的特色水果，種植面積200公頃，每公斤300元左右，價格是一般芒果的3倍，被稱為芒果界的LV。

今年受氣候異常影響，產量大減，A果銷往香港供不應求，為讓賣像不好的B果更有經濟價值，台東縣政府今天和台東青農結合各領域店家，開發出夏雪鮮乳捲、夏雪泡芙、夏雪冰沙等創意產品，讓夏雪芒果B果變黃金。

台東縣長饒慶鈴表示，今年的B果確實比往年增加很多，要加強連結生產果農與創業青年的合作關係，讓青農提供果皮有小小黑點的優良果品，讓返鄉創業的青年做成各式各樣的產品，透過社群網路行銷。

她說，夏雪芒果B果只是賣像不佳，但內在品質仍非常好，B果搭配食品加工，成為各種夏雪產品，讓B果變黃金。

台東縣政府農業處長許家豪表示，去年台東夏雪芒果已成功打入香港市場，銷售量創下50噸外銷佳績，即使今年初寒流來襲，造成正要開花結果的夏雪芒果，結果率不佳，但香港市場要求台東加碼運銷，現在連B級貨都要求運往香港，預估今年銷售量仍可維持50噸，價格與去年相當。

創業青年吳鎮宇表示，夏雪芒果是台東很有特色的農產品，選用夏雪芒果做成各式西點，可以發揮夏雪芒果本身綿密細緻的口感，讓生乳捲、泡芙、奶酪更具風味，傳統的甜點有了不同以往的全新風味。

將自創的冰品和夏雪芒果結合的青年賴韋豪表示，夏雪芒果有獨特的土芒果香氣，跟冰品結合非常合適，未來將以夏雪芒果為主題，創造芒果冰沙的芒果雪花冰，自然而清爽的口感，剛推出消費者就非常的喜愛，有耳目一新的感受，希望讓每一位造訪台東的朋友們，都能用一碗冰的時間，發現屬於台東的美好。

芒果 台東 香港

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