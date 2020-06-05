疫情逆境衝佳績 台南玉井蒸熱廠外銷芒果較去年增3成

台南市玉井蒸熱廠從5月7日啟動首批芒果蒸熱作業，初期以屏東愛文芒果為主，一個月就衝出140公噸，比去往年同期多出3成，台南愛文芒果下周上市，南瀛農產國際行銷公司總經理余清放表示，3條產線將全開，今年業績要衝到350公噸公斤。

台南玉井蒸熱廠是由半官方的南瀛農產國際行銷公司負責營運，也是全台4家蒸熱廠中唯一官方參與營運，以處理台南山區以及鄰近縣市的愛文芒果為主，外銷供果戶要先通過用藥檢，外銷供果運抵時會先篩選，淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁或者因碰撞瑕疵的果品後再進行抽驗。

余清永說，日本、韓國等都是非東方果實蠅疫區，要外銷到當地，檢疫條件非常嚴格，需先經過蒸熱程序，果實中心溫度於攝氏46.5度以上連續達30分鐘，將蟲卵處理掉，還要再冷卻貯存，最後送到作業線分級、包裝，並完成蟲害的檢疫。外銷到大陸及香港的愛文芒果，雖然沒有要求，但也採高標準進行蒸熱處理，確保到貨的品質。