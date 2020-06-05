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疫情逆境衝佳績 台南玉井蒸熱廠外銷芒果較去年增3成

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井蒸熱場今年外銷作業已啟動，創下比往年同期多3成的業績。記者吳淑玲／攝影
台南玉井蒸熱場今年外銷作業已啟動，創下比往年同期多3成的業績。記者吳淑玲／攝影

台南市玉井蒸熱廠從5月7日啟動首批芒果蒸熱作業，初期以屏東愛文芒果為主，一個月就衝出140公噸，比去往年同期多出3成，台南愛文芒果下周上市，南瀛農產國際行銷公司總經理余清放表示，3條產線將全開，今年業績要衝到350公噸公斤。

台南玉井蒸熱廠是由半官方的南瀛農產國際行銷公司負責營運，也是全台4家蒸熱廠中唯一官方參與營運，以處理台南山區以及鄰近縣市的愛文芒果為主，外銷供果戶要先通過用藥檢，外銷供果運抵時會先篩選，淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁或者因碰撞瑕疵的果品後再進行抽驗。

余清永說，日本、韓國等都是非東方果實蠅疫區，要外銷到當地，檢疫條件非常嚴格，需先經過蒸熱程序，果實中心溫度於攝氏46.5度以上連續達30分鐘，將蟲卵處理掉，還要再冷卻貯存，最後送到作業線分級、包裝，並完成蟲害的檢疫。外銷到大陸及香港的愛文芒果，雖然沒有要求，但也採高標準進行蒸熱處理，確保到貨的品質。

總經理余清永表示，今年受到新冠疫情影響，市場買氣還在，但買家明顯在意價格，以前都是「品質好不必管價格」，今年都希望能夠便宜一點，以往南瀛農產國際行銷公司主要是經營玉井蒸熱廠業務，一年約只有忙4個月，但市長黃偉哲今年要求今年全力協助農民賣水果，今年3月已開始賣鳳梨120公噸，也要開始賣芒果，尤其是推動台灣下訂日本及香港取貨的業務，今年因水果價格較疲軟，但向農民收購價格仍維持往年水準，不賺中間利潤以服務農民為主，下半年則要賣老欉麻豆文旦。

台南玉井蒸熱場今年外銷作業已啟動，工作人員仔細為品質把關。記者吳淑玲／攝影
台南玉井蒸熱場今年外銷作業已啟動，工作人員仔細為品質把關。記者吳淑玲／攝影
台南玉井蒸熱場今年外銷作業已啟動，工作人員仔細為品質把關。記者吳淑玲／攝影
台南玉井蒸熱場今年外銷作業已啟動，工作人員仔細為品質把關。記者吳淑玲／攝影
南瀛農產國際行銷公司總經理余清永今年全力衝刺芒果外銷。記者吳淑玲／攝影
南瀛農產國際行銷公司總經理余清永今年全力衝刺芒果外銷。記者吳淑玲／攝影

芒果 農民 香港

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