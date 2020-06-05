藥局健保讀卡機壞！中央發防疫獎勵金 藥師嘆不一樣

嘉義市議員黃思婷日前在市政總質詢時提出「藥局讀卡機補貼」建議，指嘉市85家藥局參與口罩實名制販售，讀卡機使用頻繁多毀損，市府應體恤藥師辛苦，補貼讀卡機經費，她昨在臉書貼出1則獎勵金公告提醒藥局可申請，但藥師認為「這和原申請補助名目不同！」並非維修讀卡機補助款。

黃思婷表示，嘉義市防疫要超前部署，獎勵更不應該落後，日前各縣市推出補貼讀卡機添購經費，嘉義市若能跟上腳步，對於地方藥局是很大鼓勵，這次獎勵金可算是一筆補貼。

「這個和原本期待不同！」嘉義市藥師公會理事長陳煌銘表示，原本就聽說中央要對參與口罩販售藥局做獎勵，因此會員們都認為這筆獎勵金原就預定有的，並非維修讀卡機的錢。

他說，今年2到5月期間，全國參與口罩實名制販售藥局實在太忙了，許多藥局健保讀卡機都損壞，聽說其他縣市自編預算補貼，會員們才透過他向市衛生局反應，建議能自編預算，大約20萬元就能夠解決所有會員維修費，現在拿中央這筆獎勵金搪塞，名目不同丶感覺也不受重視。