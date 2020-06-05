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廢鄉鎮改官派挑動敏感神經 雲林斗南鎮率先跳出來反對

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
有立委提議廢除鄉鎮，雲林縣斗南鎮長沈暉勛（左四）和代表會齊聲反對。記者蔡維斌／攝影
有立委提議廢除鄉鎮，雲林縣斗南鎮長沈暉勛（左四）和代表會齊聲反對。記者蔡維斌／攝影

針對最近有立委提議廢除鄉鎮市選舉，改為官派，斗南代表會和斗南鎮長沈暉勛，今天拉布條並發表聲明，對提議的立委表達嚴正抗議，強調這是大開民主倒車。

自六都實施鄉鎮長官派後，有立委最近提出廢除鄉鎮市選舉的想法，引起地方關注，雲林縣斗南鎮率先發難，所會今天聯手反對，在鎮公所舉白布條高喊抗議，並表達反對的聲明。

斗南鎮長沈暉勛說，選舉制度的設立，是公平、公正、公開的制度，透過民主選舉程序產生多數民意支持的當選人，這是民主制度可貴之處，若改為官派，豈不是又回到4、50年代？走回民主的回頭路。

代表會副主席黃景鴻也說，不能為了廢除選舉，都以選舉會造成地方派系紛爭、弊端叢生的藉口，一竿子打翻整條船，把所有參選的人通通污名化，難道直轄市、縣市層級就沒有派系紛爭嗎？否則是不是連直轄市、縣市也應通通改官派。

沈暉勛說，官派真能消弭地方派系，令人質疑，他認為官派後，縣市首長大權一把抓，豈不成了變相政治酬庸，形成更大的派系嗎，況且官派首長無法反應民意，有隨時被調走的疑慮，對地方建設的爭取，居民的期待，因沒有選票壓力，恐怕遠遠不如民選首長的積極度。他以反核四、反焚化爐、反杜邦案等議題為例，強調當初如果改制官派，居民反得了嗎，值得深思。

有立委提議廢除鄉鎮，雲林縣斗南鎮長沈暉勛（右）和代表會齊聲反對。記者蔡維斌／攝影
有立委提議廢除鄉鎮，雲林縣斗南鎮長沈暉勛（右）和代表會齊聲反對。記者蔡維斌／攝影

核四 杜邦

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