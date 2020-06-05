廢鄉鎮改官派挑動敏感神經 雲林斗南鎮率先跳出來反對

針對最近有立委提議廢除鄉鎮市選舉，改為官派，斗南代表會和斗南鎮長沈暉勛，今天拉布條並發表聲明，對提議的立委表達嚴正抗議，強調這是大開民主倒車。

自六都實施鄉鎮長官派後，有立委最近提出廢除鄉鎮市選舉的想法，引起地方關注，雲林縣斗南鎮率先發難，所會今天聯手反對，在鎮公所舉白布條高喊抗議，並表達反對的聲明。

斗南鎮長沈暉勛說，選舉制度的設立，是公平、公正、公開的制度，透過民主選舉程序產生多數民意支持的當選人，這是民主制度可貴之處，若改為官派，豈不是又回到4、50年代？走回民主的回頭路。

代表會副主席黃景鴻也說，不能為了廢除選舉，都以選舉會造成地方派系紛爭、弊端叢生的藉口，一竿子打翻整條船，把所有參選的人通通污名化，難道直轄市、縣市層級就沒有派系紛爭嗎？否則是不是連直轄市、縣市也應通通改官派。