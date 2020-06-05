世界環境日 環保署長聽學生的想法和行動

今天是世界環境日，也是全球第50個「地球日」，呼應地球日主題「氣候行動」，環保署結合環境日，在台南文化創意產業園區舉辦環境回顧展相關活動，署長張子敬參與「大小署長對談」，聽聽未來主人翁的想法和行動。

1962年人們發起「地球日」行動，要搶救「寂靜的春天」，一路走來已50週年。環保署「夏耘」最終主場活動，透過回顧過去並展望未來的方式，提醒國人唯有付出守護環境的行動，我們才能取得現在及未來宜居環境決定權。

環保署於今起至6月7日，在台南文化創意產業園區舉辦「地球日50週年環境回顧展」，回顧近50年間全球與我國重大環境事件與議題。包括二仁溪熔煉業、阿瑪斯貨輪油污染事件、RCA事件、台塑六輕大火等重大汙染歷史事件的挽救與教訓，近年如何改善空污、食安、廢棄物處理，政策改革與國際合作的努力，都將以靜態文字、照片與動態影片呈現。

為推動全民一起從生活上落實氣候行動，展區中「環境影像區」將每日固定播放紀錄片「沈沒之島」供民眾觀賞，展現在氣候變遷下，島國該如何因應。「護地球行動區」則提供3款地球日及環境日主題「未來明信片」，讓完成參觀者寫下自己生活上對環境守護行動的承諾，於展覽結束後3個月由主辦單位協助郵寄。

「大小署長對談」單元，邀請學生代表與張子敬署長對談，因應「國家環境保護計畫」，聽學生發表，要用什麼方法和行動，可以讓我們國家在2030年時達成「減碳少災害」「自在好呼吸」「優遊享清水」「垃圾變資源」「森林零損失」「與野共生存」的願景。