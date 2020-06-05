影／防疫解封！台南仍採實名、實聯制 龍舟賽市集表演恢復

6月7日全台防疫大解封，台南市長黃偉哲今天下午率市府各局處首長召開「防疫新生活」記者會，宣布台南市也配合中央取消人流管制，即將舉辦的龍舟賽將恢復表演、市集活動，不過「料敵從寬、禦敵從嚴」，台南市仍會持續實施實名制、實聯制，以因應疫調需求。

黃偉哲說，龍舟賽本月25日即將舉辦，由於還沒解封前就說要辦，但規模會比往常小，有些地方已開始初賽，所以規模會照原訂計畫，但展演、市集活動會恢復。另外，蘭展部分，農民希望能有廣場型的規模，其中牽涉到經費、參觀人潮，會再與蘭協研究。

黃偉哲表示，因應疫調需要，民眾洽公、到藝文場館觀賞展覽或表演、參加集會活動或到娛樂場所消費時，仍應配合實名制，若忘了帶身分證件，也要配合實聯制，留下正確的聯絡方式，到醫療院所或長照機構探視應採預約制。

服務業如臨櫃人員、攤商、大眾運輸駕駛及計程車駕駛，在工作時應配戴口罩。民眾前往醫療院所、長照機構時，除了戴口罩外，也要配合該場所的陪病人數限制、量測體溫、手部清潔等防疫措施。

衛生局指出，餐飲業者來客數雖不再受限，但仍應區隔社交距離，非特定人士同桌要提供隔板；解除辦公場所室內分艙分流及在家上班等措施。