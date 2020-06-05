天主教聖心教養院30周年慶 教會11所幼兒園捐愛心撲滿

天主教嘉義教區聖心教養院今天舉辦30周年感恩彌撒，以及愛心撲滿捐贈暨靈性之旅心靈輔導專書發表會，榮升台北總教區總主教的聖心董事長鍾安住，主祭彌撒，代表接受捐贈的撲滿，合計 善款逾28萬元，場面莊嚴神聖，溫馨感人。

發起愛心撲滿活動的幼兒園，包括嘉義教區曉明、聖心、景仁等11所幼兒園，幼兒園發展中心副執行長麻珊珊說，3月發起愛心撲滿活動，幼兒園所透過一隻隻透明小豬撲滿，讓參加活動的小朋友們投入愛心，將愛心一點一滴匯聚成溫暖洪流，化成實際的幫助。

愛心撲滿回收上千隻小豬，善款累計逾28萬元，讓人直呼暖心。南新國小校長莊政道、東石國中校長黃國軍等多所國中小校長及幼兒園園長共襄盛舉。

鍾安住說，感恩彌撒別具意義，感謝社會大眾30年支持，聖心許多設備老舊，消防安全設備不符現今需求，為人員安全，計畫在教保大樓增設消防自動撒水設備及119自動通報系統，強化防災應變能力，改善經費共需280萬，感謝募集愛心撲滿活動，希望拋磚引玉，籲請社會關照聖心需求，讓工作人員無後顧之憂為院生服務。