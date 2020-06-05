20年捐血146袋 陳建民外勤分局長最後一袋熱血留台南

今年遇上新冠肺炎疫情，血源短缺，台南市警六分局陳建民為拋磚引玉，今天一馬當先挽袖捐熱血，率兩副分局長及同仁捐血做公益。陳擔任外勤分局長20多年來，捐血已超過146袋，捐出3萬6500cc的熱血，他感性說，這也是外勤分局長任內的最後一次。

市警六分局為歡慶6月15日警察節，與大億麗緻酒店共同舉辦捐血活動。大億麗緻酒店雖將於6月30日熄燈，仍善盡社會責任，響應公益。為配合防疫工作，大億麗緻酒店提供440位名額，採線上登記制，準備優惠好禮，獲得民眾踴躍登記，預估捐血總袋數上看500袋。

他表示，捐血不僅做公益，也促進血液循環、新陳代謝，有益健康，面對大億麗緻酒店月底熄燈，他也說：今年的捐血活動，對走過19年歲月的大億麗緻酒店來說，是最後一次，也是他外勤分局長任內的最後一次。