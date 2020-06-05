20年捐血146袋 陳建民外勤分局長最後一袋熱血留台南
今年遇上新冠肺炎疫情，血源短缺，台南市警六分局陳建民為拋磚引玉，今天一馬當先挽袖捐熱血，率兩副分局長及同仁捐血做公益。陳擔任外勤分局長20多年來，捐血已超過146袋，捐出3萬6500cc的熱血，他感性說，這也是外勤分局長任內的最後一次。
市警六分局為歡慶6月15日警察節，與大億麗緻酒店共同舉辦捐血活動。大億麗緻酒店雖將於6月30日熄燈，仍善盡社會責任，響應公益。為配合防疫工作，大億麗緻酒店提供440位名額，採線上登記制，準備優惠好禮，獲得民眾踴躍登記，預估捐血總袋數上看500袋。
他表示，捐血不僅做公益，也促進血液循環、新陳代謝，有益健康，面對大億麗緻酒店月底熄燈，他也說：今年的捐血活動，對走過19年歲月的大億麗緻酒店來說，是最後一次，也是他外勤分局長任內的最後一次。
台南捐血中心指出，今年遇上疫情，血源較短缺，尤其每年5、6月梅雨季，連日鋒面豪雨，民眾出門捐血意願降低，所幸警察節捐血活動，解決血庫燃眉之急。警六分局表示，疫情嚴峻時，員警協助防疫工作，如今隨著疫情趨緩，協助防疫工作的員警旋即投入捐血活動，警察節不但沒放假，反而挽袖捐血做公益，也希望同仁熱血能一掃疫情陰霾，重新點燃希望與愛心。
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