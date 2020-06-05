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澎湖區漁會跨海 台南10間農會超市「龍膽石斑」吃得到
新冠肺炎趨緩，政府推動健康新生活，澎湖區漁會今天到台南玉井區農會舉辦試吃會，在山城行銷難得吃到的龍膽石斑、熟小管，後疫情時期，全力拚經濟。200份的龍膽石斑魚湯，以及鮮炒熟小管等料理，提供民眾品嚐，美味令人讚不絕口。
澎湖區漁會魚產品直銷中心主任顏德福表示，受到疫情影響，民眾喜歡在家自己煮，電商通路的業績增加約3成，在疫情趨緩下，跨海展開各地超市實體店面的推廣活動，玉井為全台首站。
顏德福說，澎湖以箱網養殖為主，海水鹽分較高，加上無污染，且珊瑚礁旺盛，浮游生物，還有藻類多樣化，相對於台灣本島的陸上魚塭，成長期會較慢，因此肉質紮實，吃起來也沒有土味，口感極佳，深受歡迎。
目前台南已有10個農會超市據點，設置澎湖海鮮專櫃，包含山區的玉井、楠西與左鎮，美味直送，讓當地居民也能吃到養殖或捕撈的優質水產品。
玉井區農會供銷部主任許秀玉強調，今天上午現場購買澎湖海鮮滿300元，另贈「有墨熟小管」1包，市價120元；滿500元除贈送小管1包外，再加碼送市價200元的「龍膽石斑全魚切丁」，數量有限。
目前玉井區農會超市專櫃銷售澎湖漁船所補撈的各式海鮮，以及由當地縣政府輔導的養殖魚種，目前已有31家、12物種通過認證，符合澎湖優鮮水產品證明標章有石斑、牡蠣、海鱺、紫菜、黃金鯧、嘉臘、青嘴龍占、鮸魚、黃錫雕、紅甘鰺、九孔、黑鯛等。
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