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台南永康只人車高樓多嗎？公所辦好吃好玩景點發掘比賽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
永康公所認為永康有許多不為人知的「隱藏版」美食、景點，決定辦「永康靓點玩出來」競賽。記者周宗禎／攝影
永康公所認為永康有許多不為人知的「隱藏版」美食、景點，決定辦「永康靓點玩出來」競賽。記者周宗禎／攝影

台南永康給人的印象除了工商發達，還有「文化厚度」嗎？永康區公所今天問大家除了「永保安康」車票、大灣花生糖、大灣肉粿、大灣廣護宮、西勢水果餅、西勢廣興宮、四份子眷村、洲仔尾保寧宮、鹽行天后宮、三崁店糖產神社古蹟群及蔦松遺址，永康是否還有其他好吃、好玩的呢？

永康公所認為永康有許多不為人知的「隱藏版」美食、景點，決定下周一8日開辦「永康靓點玩出來」競賽，鼓勵民眾成為永康導航員，發掘各里特色文化、美食及各種好東西、在地故事，發揮創意製作「創意遊程文案設計」來行銷永康，「讓大家以更多元的視角認識永康，感受永康獨特的魅力」。

區公所指出，得獎者除有獎金及獎狀，文案作品將作為日後永康小旅行參考依據，或設計製作成摺頁供民眾索取，讓更多人看見永康的「靓」點，一起玩樂永康！活動詳情可至臺南市永康區公所全球資訊網站(https://www.yongkangcity.gov.tw/)查詢。

公所人文課指出，「永保安康」掀起的熱潮，讓大家認識「永康」這個地名，永康快速發展，光芒多集中在工業發展與交通建設；其實永康還擁有豐富的人文史蹟；在都市發展衝擊下，雖僅殘留片斷痕跡，但只要穿梭巷弄中用心觀察，可發現人文蹤跡與傳統繁華的一面。

區長張睿民表示，永康還有許多有趣、好玩、好吃的地方等著大家一起來探索，希望各路好手能夠盡情的發揮創意、展現巧思，只要是對永康在地文化有興趣個人或團隊皆可參加，以半日遊或一日遊形式，設計與永康地方風俗民情有關的輕旅行文案，結合美食、景點、人文或工藝等特色，呈現出不一樣的永康。徵件時間自8日起至8月31日止，9月30日前公告得獎名單，10月7日頒獎。

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