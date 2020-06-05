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雙層巴士玩台南！半價延長至年底、三倍券搭僅100

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
衛福部長陳時中率防疫五月天搭雙層巴士遊府城，台南市政府趁勢結合三倍券提供優惠。圖／台南市政府提供
衛福部長陳時中率防疫五月天搭雙層巴士遊府城，台南市政府趁勢結合三倍券提供優惠。圖／台南市政府提供

衛福部長陳時中上月底率「防疫五月天」到台南搭雙層巴士，台南市政府趁勢結合三倍券提供優惠，除了原本半價優惠期限從原訂的本月30日延長到年底之外，每張200元的三倍券可購買2張，平均每張票只要100元。

台南市交通局長王銘德表示，人氣爆棚的阿中部長魅力實在驚人，為了歡迎民眾跟著部長的腳步體驗遊府城，也感謝「防疫五月天」的守護讓府城觀光能迅速復甦，因此特別將原訂6月30日截止的5折優惠票價延長到12月31日。另外，配合政府振興三倍券也加碼提供優惠，每張票平均只要100元，歡迎大家一起來府城實踐「阿中經濟學」。

王銘德指出，台南雙層巴士路線由火車站出發，以行駛串連「普羅民遮城（赤崁樓）」及「熱蘭遮城（安平古堡）」的「雙城」地區為主軸，路線涵蓋多處古蹟與熱門景點，並行經府城美食聚落的中西區正興街海安商圈、安平區的安平老街。

巴士車輛的外觀則與網路插畫家、知名設計師合作，3輛雙巴車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻3種不同風格的意象設計塗裝，車輛上層座位為兼顧視野臨場感與遮陽防雨，規畫32席開頂座位及10席具天窗的室內座位。

公共運輸處長吳俁之說，台南雙層巴士平日9班、假日16班，有24小時和48小時兩種車票，購票後可於效期內不限次數上下車。明年1月19日前，台南市民持市民卡優惠99元；外地遊客購票半價優惠延長到今年12月31日，24小時券150元、48小時券250元。

配合振興三倍券，憑實體券現場購買24小時票，200元券可買2張、500元券可買5張，相當於每張票只要100元。

雙層巴士

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