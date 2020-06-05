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振興觀光！來嘉義縣旅遊住宿送300元嘉義優鮮消費券
嘉義縣文化觀光局為搭配交通部觀光局安心旅遊，吸引國人來嘉住宿旅遊及消費，配合中央振興三倍券，加碼贈送住宿旅客每房「嘉義優鮮消費券」300元，限量5000份。第一階段配合21日日環食活動，搶先限量1000份，第二階段搭配安心旅遊啟動，7月份推出。
民眾來嘉縣合法旅宿住宿，就有機會獲得300元消費券，可以前往合作店家消費折抵，歡迎大家來「嘉」使用振興券，再領限量300元消費券。
文觀局指出，第一波嘉義優鮮消費券搶先在21日日環食活動推出，遊客憑6月20日住宿嘉義縣合法旅宿發票或收據，就可以在北回太陽館服務台領取300元消費券，限活動當天使用，可至現場美食小吃和伴手禮等20個攤位消費，得全額折抵，但不找零，民眾觀賞天文奇景食時，也能逛逛在地美食攤位及採買伴手禮。
第二波嘉義優鮮消費券預計7月份限量推出4,000份，活動期間入住指定旅宿，由旅宿業者發給旅客每房300元消費券，可用在住宿折抵100元或全額用於合作店家消費，包括特色餐飲、美食小吃、觀光工廠及伴手禮等合作店家。
縣長翁章梁歡迎全國遊客使用振興三倍券來嘉縣住宿旅遊，縣府加碼再送300元消費券，擴大消費額度，大家共同響應刺激消費及振興經濟。文觀局長許有仁表示，近期將邀旅館、民宿、餐飲美食、伴手禮、觀光工廠、休閒農場及娛樂漁筏等公協會業共襄盛舉，由店家推出加碼優惠，除平日訂房享折扣、提供滿額贈好禮及特定組合商品折扣外，希望招募更多業者加入服務全國遊客行列。
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