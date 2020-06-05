快訊

為何印度會出現鳳梨爆彈？悲憤的大象虐殺案

校園6月7日後要不要戴口罩？侯友宜：保持社交距離可不戴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳冠廷辭台北市政府副發言人 喜迎第2胎千金誕生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
前北市府副發言人陳冠廷開心迎接第2胎千金誕生，抱女兒在懷中，貼臉書分享心情說，「歡迎來到這個世界！辛苦了！光明、希望、未來！」。圖／取自陳冠廷臉書
前北市府副發言人陳冠廷開心迎接第2胎千金誕生，抱女兒在懷中，貼臉書分享心情說，「歡迎來到這個世界！辛苦了！光明、希望、未來！」。圖／取自陳冠廷臉書

民進黨英派掌門、嘉義縣立委陳明文的長子、北市府副發言人陳冠廷，遭踢爆今年對外「零」發言，享「首長級」特權，憤而請辭，不接受慰留返鄉，昨天開心迎接第2胎千金誕生，開心抱女兒在懷中，貼臉書分享心情說，「歡迎來到這個世界！辛苦了！光明、希望、未來！」親友網友紛紛按讚「恭喜！」

陳明文與妻子廖素惠開心迎接第2個金孫報到，陳冠廷說，請辭後未規畫找新工作，暫時休息，陪伴妻女。陳冠廷與日本妻子猿田千里結婚4年多，生育長女3歲多，昨天再添1女。

廖素惠日前才貼文說，帶媳婦出門坐車到醫院產檢，朋友開車，路過住宅區交叉路口，車子通過路口，但一聲巨響車被撞，即將生產媳婦受驚嚇直說腰痛，她手也很輕微擦傷，剛好對面有輛計程車，改陪改搭計程車去聖馬爾定醫院產檢，留下朋友和對方去警察局做筆錄；陳冠廷說，經檢查，母女都很平安健康，謝謝大家關心。

陳冠廷高中赴美求學，自美國威斯康辛大學國際經濟系畢業後，到日本早稻田大學、東京大學攻讀碩士，與猿田千里結緣。猿田千里出生日本靜岡縣，大學時代參與NGO活動前往烏干達，擔任教育志工長達1年，之後取得早稻田大學碩士學位，主修開發中國家教育及經濟開發。

2015年陳冠廷和猿田千里一起到烏干達參與提升當地女性收入的志工活動，便決定共結連理，協助弱勢改善生活作為終生志業，兩人2016年6月5日在嘉義市耐斯飯店結婚，陳明文感到歡喜與驕傲。

陳明文 廖素惠

延伸閱讀

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

內鬥？享特權？陳明文之子請辭

陳冠廷遭爆料享特權惹議 柯文哲︰他做得很好

北市議員批放話文化 柯文哲：陳冠廷表現佳

相關新聞

陳冠廷辭台北市政府副發言人 喜迎第2胎千金誕生

民進黨英派掌門、嘉義縣立委陳明文的長子、北市府副發言人陳冠廷，遭踢爆今年對外「零」發言，享「首長級」特權，憤而請辭，不接...

雙層巴士玩台南！半價延長至年底、三倍券搭僅100

衛福部長陳時中上月底率「防疫五月天」到台南搭雙層巴士，台南市政府趁勢結合三倍券提供優惠，除了原本半價優惠期限從原訂的本月...

振興觀光！來嘉義縣旅遊住宿送300元嘉義優鮮消費券

嘉義縣文化觀光局為搭配交通部觀光局安心旅遊，吸引國人來嘉住宿旅遊及消費，配合中央振興三倍券，加碼贈送住宿旅客每房「嘉義優...

陳時中振興之旅 嘉義縣府規畫觀光3大招牌

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中振興之旅列車，下午開抵嘉義縣展開1天半觀光參訪，縣長翁章梁規畫山海遊行程，安排三大觀光招...

高培華阿里山砸百萬 打造圓球帳篷森林星空穹頂體驗

被譽為「薩克斯風王子」的高培華，淡出演藝界，進駐嘉義縣阿里山鄉鄒族來吉部落，砸百萬元策展「亞洲第一屆2020星空穹頂森林...

防樹倒再生憾事…南市路樹健檢 鋼索拉牽10菩提樹

台南市延平國中上月間發生路樹倒，壓死女騎士不幸事件，教育局為了防止意外再發生，已用鋼索拉牽的方式，固住旁側10棵菩提樹。...

今年閏四月 出嫁女兒送豬腳麵線 為父母添壽

很多出嫁的年輕女兒不知有「閏四月添福壽」的習俗。今年是2020庚子鼠年，4月23日至6月20日是農曆閏四月，這段期間都可...

揮別18年夏日回憶！ 水多多樂園停業 改建共融式公園

一到夏天，民眾喜歡玩水消暑，位在台南市安南區的水多多樂園有許多戲水設施，加上園區為城西焚化爐回饋設施，入園門票相較下也不...

南科用水將大增 郭國文：水權配置好

南科台積電建廠及園區三期工程開發，台南工業用水將大增，預期115年南科每天用水會達到33萬立方公尺，民眾憂心影響民生和農...

老年人口全國第三 雲林成立長照科 7月掛牌

雲林縣老年人口比例是全台第三，為提供完善長照服務，縣長張麗善昨宣布在衛生局成立第一個長期照護科，7月掛牌，規畫多功能長照...

廢棄物扔大排臭氣沖天 議員要相關單位硬起來

蔬果、垃圾漂流成河，這景象竟然出現在雲林西螺！西螺鎮是雲林主要蔬菜產區之一，但長期有民眾將蔬菜水果及垃圾，扔進雲林基督教...

極端氣候影響農作物 張麗善現勘災況籲農友速通報災損

受4月低溫及5月梅雨鋒面影響，雲林縣內農作物連續出現延遲性災害，農委會日前公告雲林斗南稻米、虎尾玉米、土庫及口湖大豆啟動...

熱門新聞

護城河變這樣 竹市議會考察工程圍籬內的新風貌曝光

臭青母誤觸變電器短路爆炸 彰化縣2500多戶遭殃停電

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

引六輕喻卜蜂 花縣議員張美慧：門一開 發展天壤之別

東部海域黑鮪魚大爆發 台東成功漁港捕獲第100尾黑鮪魚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。