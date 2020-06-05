陳冠廷辭台北市政府副發言人 喜迎第2胎千金誕生

民進黨英派掌門、嘉義縣立委陳明文的長子、北市府副發言人陳冠廷，遭踢爆今年對外「零」發言，享「首長級」特權，憤而請辭，不接受慰留返鄉，昨天開心迎接第2胎千金誕生，開心抱女兒在懷中，貼臉書分享心情說，「歡迎來到這個世界！辛苦了！光明、希望、未來！」親友網友紛紛按讚「恭喜！」

陳明文與妻子廖素惠開心迎接第2個金孫報到，陳冠廷說，請辭後未規畫找新工作，暫時休息，陪伴妻女。陳冠廷與日本妻子猿田千里結婚4年多，生育長女3歲多，昨天再添1女。

廖素惠日前才貼文說，帶媳婦出門坐車到醫院產檢，朋友開車，路過住宅區交叉路口，車子通過路口，但一聲巨響車被撞，即將生產媳婦受驚嚇直說腰痛，她手也很輕微擦傷，剛好對面有輛計程車，改陪改搭計程車去聖馬爾定醫院產檢，留下朋友和對方去警察局做筆錄；陳冠廷說，經檢查，母女都很平安健康，謝謝大家關心。

陳冠廷高中赴美求學，自美國威斯康辛大學國際經濟系畢業後，到日本早稻田大學、東京大學攻讀碩士，與猿田千里結緣。猿田千里出生日本靜岡縣，大學時代參與NGO活動前往烏干達，擔任教育志工長達1年，之後取得早稻田大學碩士學位，主修開發中國家教育及經濟開發。

2015年陳冠廷和猿田千里一起到烏干達參與提升當地女性收入的志工活動，便決定共結連理，協助弱勢改善生活作為終生志業，兩人2016年6月5日在嘉義市耐斯飯店結婚，陳明文感到歡喜與驕傲。