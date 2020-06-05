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陳時中振興之旅 嘉義縣府規畫觀光3大招牌

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
故宮南院是陳時中振興之旅第二站。圖／故宮南院提供
故宮南院是陳時中振興之旅第二站。圖／故宮南院提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中振興之旅列車，下午開抵嘉義縣展開1天半觀光參訪，縣長翁章梁規畫山海遊行程，安排三大觀光招牌：1鞋（高跟鞋教堂）、1院（故宮南院）、1梯（太平雲梯），藉最強業配王「阿中部長」高人氣，帶動觀光，行銷在地農漁特產。

高知名度 「1鞋1院1梯」景點，難擋疫情，遊客下滑營收減少，讓承租高跟鞋教堂、太平雲梯民間業者及周邊商家攤商叫苦，好不容易盼到疫情緩，7日全國大解封前，陳時中抵嘉，希望透過陳時中人氣，帶來遊客人潮。

下午首站布袋鎮高跟鞋教堂，開幕4年多，人氣退燒，有如穿高跟鞋公主變回灰姑娘。當地商店攤販業者說，周邊遊樂設施太少，單一入出口路程遠，夜間缺照明，宣傳辦活動少。

為擦亮高跟鞋，雲嘉南濱海管理處結合愛情產業打造拍婚紗景點，還有仙履奇園AR體驗館，園區賣場前年由彝璋文創顧問公司承租經營，首辦跨年歌舞表演，砸逾千萬元費時半年，在園區打造大型圓頂天幕劇院。

嘉義人寄以厚望故宮南院，開館4年多，去年遊客破百萬人，上半年碰上疫情遊客直直落，開館至今未產生外溢效應，遭議員譏諷快變蚊子館，園區BOT終止契約收場，為吸引遊客，故宮南院調降停車場及接駁車收費，免費接駁搭高鐵遊客，增設戶外兒童遊樂設施，舉辦人氣國寶展，吸引遊客。

阿里山風景區管理處主管的梅山鄉太平雲梯，全長281公尺、海拔1000公尺，為全台最長、海拔最高景觀吊橋，吊橋從太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，讓旅客欣賞雲海風景，將梅山36彎美景盡收眼底，遠眺嘉南平原，太平雲梯2017年9月營運啟用，太平村長嚴清雅2016年號召村民組織社區產業合作社，2018年接管經營。

嘉義縣沿海觀光招牌高跟鞋教堂是陳時中振興之旅首站。圖／雲嘉南濱海管理處提供
嘉義縣沿海觀光招牌高跟鞋教堂是陳時中振興之旅首站。圖／雲嘉南濱海管理處提供
太平雲梯是陳時中明天振興之旅最後一站。圖／取自太平雲梯臉書
太平雲梯是陳時中明天振興之旅最後一站。圖／取自太平雲梯臉書

高跟鞋教堂 故宮南院 太平雲梯 陳時中 嘉義 阿里山

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