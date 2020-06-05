高培華阿里山砸百萬 打造圓球帳篷森林星空穹頂體驗

被譽為「薩克斯風王子」的高培華，淡出演藝界，進駐嘉義縣阿里山鄉鄒族來吉部落，砸百萬元策展「亞洲第一屆2020星空穹頂森林國際藝術生活節」，打造10公尺大型圓球帳篷，引進國外前衛沈浸式森林360度穹頂體驗，提供遊客體驗科技塗鴉，將來吉山豬意象帶入，在阿里山上綻放美麗，增加觀光能見度，深獲好評。

星空森林生活節3月開幕，延續去年嘉義縣文化基金會在當地主辦的「當山豬遇見環保數位科技塗鴉」，讓世界看見來吉部落，文化基金會執行長陳尚雍日前上山參觀體驗，驚嘆讚賞。

「白色圓球大帳篷，與藍天白雲呼應，美不勝收」，陳尚雍說，走進圓球帳篷內部，觀賞360度影像播放，躺在懶人沙發仰望圓頂，欣賞阿里山森林守護故事，以及法國、加拿大、阿根廷等新型態藝術影片創作，還有來吉國小小朋友創作畫面，從自然、人文到地景，結合科技、接軌國際，值得大家上山，體驗不一樣的部落之旅。

高培華延續去年科技與藝術魅力，結合加拿大駐台北貿易辦事處、林務局、阿里山國家風景區管理處、嘉縣文化觀光局資源，舉辦森林國際藝術生活節，以森林守護者為主題，他淡出演藝圈推動藝術文化，從音樂跨界到藝術，讓觸角展開更具世界觀，推動藝術節提供原住民年輕人回鄉工作，注入部落生機商機，提供工作機會及全新展望。