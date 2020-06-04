南科用水將大增 郭國文：水權配置好

南科台積電建廠及園區三期工程開發，台南工業用水將大增，預期115年南科每天用水會達到33萬立方公尺，民眾憂心影響民生和農業用水，立委郭國文昨邀水利署等單位會勘山上淨水場改善工程，要求在確保民生用水前提下，兼顧南科園區穩定供水，水利署表示，透過開源節流及備援調度，供應水量沒問題。

水利署副署長鍾朝恭表示，目前台南民生及工業用水量每日需求及供應都是93萬立方公尺，預估120年用水會成長32萬立方公尺達到125萬立方公尺，開源有曾文水庫心層加高，每天可增加15萬立方公尺，南化水庫加高可增加3.9萬立方公尺，白河水庫整治可提供2.8萬立方公尺，總計增加37萬立方公尺。

郭國文說，據水利署資料，去年台南每日用水平均每日277萬噸，以農業用水所占比率最高為65.7％、民生用水次之占24％、工業用水占10.3％，工業用水增加最多，特別是台積電進駐南科園區3奈米、5奈米的建廠及後續南科三期工程，希望相關水資源建設如期進行，以滿足各方用水需求。

水公司說，為了有更充裕水源，列入前瞻計畫水環境建設的「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」，完工後可每天提供5萬立方公尺飲用水源，加上南化淨水場每天5萬立方公尺水透過新設管線，每天共有10萬立方公尺直送南科，提高台南地區及未來南科供水的穩定度。

台南市府水利局表示，永康與安平再生水廠明後年就可以開始供應南科再生水用水，仁德再生水廠也正在著手規畫當中。