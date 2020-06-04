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影／廢棄物扔大排臭氣沖天 議員要相關單位硬起來

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
民眾拍下西螺大排的髒亂情景，向雲林縣議員廖秋萍求助。圖／雲林縣議員廖秋萍提供
民眾拍下西螺大排的髒亂情景，向雲林縣議員廖秋萍求助。圖／雲林縣議員廖秋萍提供

蔬果、垃圾漂流成河，這景象竟然出現在雲林西螺！西螺鎮是雲林主要蔬菜產區之一，但長期有民眾將蔬菜水果及垃圾，扔進雲林基督教醫院旁的西螺大排，天氣熱，氣溫升高，臭氣沖天擾民，更有民眾錄影PO網，拜託大家要有公德心，不要再讓大排變成髒亂的河道。

雲林縣議員廖秋萍今天在雲林縣議會總質詢中，要求縣府正視此問題。雲林基督教醫院指出，如此情況已非第一次發生，水流大時，蔬果、垃圾就會被沖走，但這幾天卡太多垃圾，全都堆積在水閘口，清楚可見除有家用垃圾，還包括西瓜、葉菜等農產品，惡臭不斷散發出來，對就診的病患或附近民眾恐會造成健康影響。

究竟是這些廢棄物無處可去？還是民眾貪圖方便而傾倒？西螺鎮公所表示，排水溝有分西螺大排、舊頂埤大排、甘厝大排三處屬縣政府水利處轄區，新頂埤大排、區域排農田灌溉則屬農田水利會，公所所屬的排水溝是街道、村落中的衛生溝排，權責範圍清潔隊都有定期清潔，而此處因為公所人手不足，無力清理，會再要求果菜市場加強宣導。

縣府水利處長許宏博說，垃圾大量傾倒的狀況，相關單位已有研商過，也請西螺果菜市場要求菜販，勿再任意傾倒廢棄物，相關的環保清潔也要加強稽查。

雲林縣議員廖秋萍今天在雲林縣議會總質詢中，對此向環保局質詢，要求編列預算，在相關各大排入口處增設監視器，也請稽查人員以主動積極的態度，加強巡視相關大排，並對大排旁的農場及合作社加強勸導，如再犯行即開罰。

廖秋萍說，民眾若再發現此情形，如不敢檢舉也可向她反映，也希望相關單位落實稽查，該罰就罰，還給大排清淨的水質，維護居民的環境衛生權益。

長期有民眾將蔬菜水果及垃圾，扔進雲林基督教醫院旁的西螺大排，天氣熱，氣溫升高，臭氣沖天擾民。圖／雲林縣議員廖秋萍提供
長期有民眾將蔬菜水果及垃圾，扔進雲林基督教醫院旁的西螺大排，天氣熱，氣溫升高，臭氣沖天擾民。圖／雲林縣議員廖秋萍提供

廢棄物

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