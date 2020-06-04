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極端氣候影響農作物 張麗善現勘災況籲農友速通報災損

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善今天下午會同農業處長魏勝德、農糧署及農改場等相關單位人員，前往東勢鄉食用玉米及麥寮鄉水稻勘查災況。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天下午會同農業處長魏勝德、農糧署及農改場等相關單位人員，前往東勢鄉食用玉米及麥寮鄉水稻勘查災況。圖／雲林縣政府提供

受4月低溫及5月梅雨鋒面影響，雲林縣內農作物連續出現延遲性災害，農委會日前公告雲林斗南稻米、虎尾玉米、土庫及口湖大豆啟動天然災害現金救助，而東勢及麥寮也同樣傳出災情，今天下午縣長張麗善會同農業處長魏勝德、農糧署、農改場等相關單位人員前往勘查災況，張麗善指出，請農民記得先自行拍照，或通報地方公所協助調查災況，加速縣府統計災損面積，以最速件呈報中央核定，評估是否能夠啟動天然災害救助。

張麗善表示，虎尾鎮的玉米受損面積達20%，農委會已於5月26日公告辦理虎尾為現金救助；另外褒忠鄉的玉米經過勘查小組6月2日判定受損達20%以上，縣府在6月3日已函報中央爭取現金救助。

張麗善指出，今天勘查的東勢鄉玉米受連日豪雨影響造成倒伏，經雨水沖刷後更導致授粉不良，出現不稔狀況；而麥寮鄉水稻則受到4月中的低溫影響造成不稔，形成「空包彈」。

張麗善說，請受損農民盡快主動向公所通報，讓公所協助大家調查災況，縣府將於最快時間內統計災況，並以最速件函送農委會，爭取啟動天然災害現金救助。

麥寮稻農說，稻子5月下旬陸續抽穗，穀粒陸續入漿、充實飽滿，稻穗應會隨著重量而下垂，但近期卻在田間發現不少「空包彈」。

農糧署表示，此批稻穀「空包彈」現象已達天然災害受損情形，但仍需請農民通報受災面積，由公所調查認定後，若達20%救助門檻，農糧署將盡速發文給雲林縣政府與公所，啟動天然災害救助讓農民申報。

此次受天然災害的地區，包括斗南地區稻米每公頃補助1萬8000元，受理至6月12日止；虎尾地區食用玉米每公頃補助3萬6000元，受理至6月5日止；土庫及口湖地區的大豆，每公頃補助2萬4000元，受理至6月8日止，請農民盡速於時間內至地方公所申辦，把握權益。

麥寮鄉水稻受到4月中的低溫影響造成不稔實，形成「空包彈」。圖／雲林縣政府提供
麥寮鄉水稻受到4月中的低溫影響造成不稔實，形成「空包彈」。圖／雲林縣政府提供
麥寮鄉水稻受到4月中的低溫影響造成不稔實，形成「空包彈」。圖／雲林縣政府提供
麥寮鄉水稻受到4月中的低溫影響造成不稔實，形成「空包彈」。圖／雲林縣政府提供

農民 張麗善 農委會

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