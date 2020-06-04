搶攻振興券 黃偉哲：不容許業者提高價格再打折

振興券使用引起熱議，台南市長黃偉哲今天表示，絕不容許業者以提高價格再打折方式搶攻振興券市場，市府將嚴格查察，也歡迎民眾檢舉。

黃偉哲下午出席香格里拉台南遠東國際大飯店的台南市「安心旅宿」認證標章宣傳記者會、接受媒體聯訪時指出，凡走過必留下痕跡，消費者眼睛都是雪亮的，當開放振興券使用，若業者提高價格再打折，其實是恢復原價，民眾會有感覺的，網路也一定有人踢爆。

他表示，台南市政府將密切注意，主動稽查，也歡迎民眾檢舉，何況業者一旦被踢爆是得不償失的，不但業績無法打回原點，甚至比原點更差，提高價格再假裝打折是類似欺瞞的行為，讓人不齒，很快會傳遍全國。

黃偉哲說，有些外縣市的觀光勝地，部份海鮮業者訂超高價位，過去台南也曾發生過一件，市府絕不容許這種情形發生。