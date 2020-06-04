「你的健保卡被冒用」 老伯險被騙

「老先生，你的健保卡被詐騙集團冒用來行騙，請你配合調查。」65歲余老先生接獲假冒衛福部等人員來電，對方說他的健保卡遭人盜用，須立即依指示將存款領出，才可避免被扣押，余心生恐慌，據對方指示前往金融機構，要把帳戶內20多萬元領出來，還好行員警覺報警及時勸阻。

台南市警一分局莊敬派出所警員劉瓔霆、郭銘斌，昨天上午10點多獲東寧路某銀行行員通報，有老先生臨櫃領取大筆金額，行員上前關懷詢問，老人支吾其詞，當下心覺有異，認為老人應該是遭人詐騙，機警通報警方前來處理。

劉、郭到場了解，余說他接獲自稱是健康保險署人員來電，表示他的健保卡遭人盜用，沒多久，還有人表示是檢察官，要須立即依指示將存款領出，才能避免被扣押，他聽對方指示前往銀行要把現金全數提領，再至歹徒指定地點交付。

員警在場好言相勸，向余委婉解說此類典型詐騙手法層出不窮，余驚覺遭詐騙，感謝員警勸阻他，萬不然辛苦積蓄就被騙光。