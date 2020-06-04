蔡育輝建議加碼南市消費券 「三倍券」面額改為100元

行政院公布「振興三倍券」方案，外界有雜音，台南市議員蔡育輝說，除建議市長黃偉哲加碼發放限台南市使用的消費券，也希望中央能將面額降為100元，由里鄰長代發，讓這項福利更為落實。

蔡育輝指出，台南溪北地區老年人口多，有的行政區每4人就有1人是65歲以上長者，全南市有105家郵局，大多集中在市區，有的行政區只有1或2個郵局，要換實體券並不容易。

他說，且許多長輩不會用智慧手機，要長輩跟超商預訂，更是難上加難，極為不便民。他認為，應由里鄰長按戶發放，相信許多鄉親更能體會政府美意。

蔡育輝說，「振興三倍券」面額，只有200及500元，偏鄉超市等購物場所不多，使用不太便利，他認為，若能改為100元面額，使用效率應會更高。

蔡育輝同時建議，市長黃偉哲發放只在台南市使用消費券來鼓勵市民消費，刺激在地經濟，帶動地方的產業發展。